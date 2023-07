Zobacz wideo Niestosowne zachowanie Terleckiego w Sejmie. Obraził posłankę!

Sondaż dla Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys. Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,4 proc. poparcia, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego sondażu tej pracowni (pod koniec czerwca PiS notował 31,7 proc.). Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. (w poprzednim badaniu 28,2 proc.). Trzecia pozycja przypadła Konfederacji, której poparcie w wyborach zadeklarowało 14,5 proc. (14 proc. w sondażu z czerwca). Poza podium znalazły się Trzecia Droga (11 proc., wcześniej 12,1 proc.) i Lewica (10,7 proc., 8 proc. w poprzednim badaniu). Na AgroUnię zagłosować chce 1,1 proc., w poprzednim badaniu było to 0,8 proc. 0,8 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie na kogo zagłosuje.

Nowy sondaż. PiS z Konfederacją mają razem 233 mandaty

Z szacunków, które zamieścił portal, wynika, że przy takich wynikach partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskałaby 171 mandatów, KO - 143, Konfederacja - 62, Trzecia Droga - 42 a Lewica - 41. 1 mandat przypada mniejszości niemieckiej. W przypadku koalicji PiS i Konfederacji (którą w publicznych wypowiedziach wykluczają przedstawiciele tej drugiej formacji), oba ugrupowania miałyby 233 posłów.

40,5 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie weźmie udział w jesiennych wyborach. 7,9 proc. odpowiedziało "raczej tak", a 24,4 proc. - "raczej nie", a 27 proc. "zdecydowanie nie". 0,2 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety) i CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) 50/50 w dniach 7-9 lipca na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmioro posłów jest niezrzeszonych.