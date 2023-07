PiS po wyborach nadal u władzy w Polsce? Jarosław Kaczyński zdradza plan: Na zasadzie gryzienia trawy

W poniedziałek portal i.pl opublikował wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. W trakcie rozmowy prezes PiS mówił o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Polityk stwierdził, że "jest przekonany", że jego partia dalej będzie rządziła. - Ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem, na tej zasadzie, która potocznie jest nazywana gryzieniem trawy - powiedział.

- W partii trwa intensywna dyskusja dotycząca spraw programowych. Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany. Ważnym elementem tej pracy są rozmowy z Polakami, jakie prowadzimy od wielu miesięcy - podkreślił wicepremier. Jak dodał, w sobotę politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli z wakacyjną inicjatywą pikników rodzinnych pod hasłem "Z miłości do Polski", podczas których mają się spotykać z mieszkańcami Polski i "rozmawiać o sprawach ważnych, którymi powinni zająć się w kolejnej kadencji".

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że program PiS będzie nie tylko "diagnozował aktualną sytuację", ale również "podsumowywał sukcesy i dokonania, a naprawdę było ich sporo". Polityk stwierdził też - co mówił już w sobotę podczas pikniku w Pułtusku - że program jego partii obejmie nie jedną, a dwie kadencje. - Nasz program będzie na kolejne osiem lat, bo potrzebujemy dłuższej perspektywy. (...) Tak, tego [dwóch kadencji - red.] chcemy, a daj Boże i dłużej. W naszym programie odniesiemy się do poszczególnych dziedzin, do ich przyszłości, do tego, jak się mają rozwijać - powiedział i dodał:

Generalnie nasz program będzie nastawiony na to, aby w najbliższych ośmiu latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej, niż jest dzisiaj. Zależy nam, aby te wskaźniki przekładały się na poziom życia zwykłych Polaków. Mamy dzisiaj 80 proc., jeżeli chodzi o przeciętną PKB w Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi np. o poziom życia, to już mam 86 proc., a więc wyprzedziliśmy Czechy. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu.

Prezes PiS zapytany został też o to, czy do wyborów jego partia pójdzie z Suwerenną Polską (wcześniej Solidarna Polska), Partią Republikańską i OdNową, a także z Pawłem Kukizem. Kaczyński odparł, że "oczywiście".

