Sondaż. PiS może skurczyć się po wyborach nawet o ponad 50 posłów. Ratunkiem Konfederacja?

Prawo i Sprawiedliwość utrzymało poparcie w porównaniu do badania pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl opublikowanego w czerwcu. W najnowszym sondażu chęć oddania głosu na PiS deklaruje 34,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.). Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (30,6 proc., spadek o 0,8 pkt proc.). Na podium trafiła również Konfederacja z wynikiem 14,6 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.). Szanse na wprowadzenie parlamentarzystów mają także Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL-Koalicja Polska) z poparciem na poziomie 11 proc. (wzrost o 0,5 pkt proc.) oraz Lewica (7,5 proc., wzrost o 0,2 pkt proc.).

Jak to przełożyłoby się na liczbę mandatów? Ostrożne szacunki wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na ok. 177 miejsc w Sejmie, Koalicja Obywatelska - ok. 155, Konfederacja - ok. 63, Trzecia Droga - ok. 42, a Lewica - ok. 22. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Tym samym PiS i Konfederacja mogłyby uzyskać razem ok. 240 miejsc w Sejmie.

Badanie przeprowadzono w środę, czwartek i piątek na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1034 dorosłych osób metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne). Wyniki uwzględniają wyłącznie tych respondentów, którzy zadeklarowali, że wezmą udział w wyborach i wskazali, którą partię poprą.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmioro posłów jest niezrzeszonych.