Nieoficjalnie: wiadomo, kogo PiS wystawi do walki o Warszawę. "Ma obecnie najmocniejszą pozycję"

W czerwcu informowaliśmy w Gazeta.pl, że jedną z osób, którą PiS rozważa w kontekście wyborów samorządowych w stolicy, jest wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. On sam mówił w rozmowie z "Super Expressem", że nie planuje walki o fotel prezydenta stolicy. "Bocheński ma sojuszniczkę w osobie Janiny Goss - ogromnie wpływowej postaci w PiS, wieloletniej i jednej z absolutnie najwierniejszych przyjaciółek i współpracowniczek Jarosława Kaczyńskiego. Goss niepodzielnie rządzi PiS-em w Łodzi, skąd bardzo dobrze się zna właśnie z Bocheńskim. - Janina go bardzo lubi i go wspiera - słyszymy od polityka PiS" - pisał w czerwcu dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

Z ustaleń "Wprost" wynika, że w czwartek Jarosław Kaczyński spotkał się z warszawskimi radnymi PiS. Podczas tego spotkania miał przekazać, że kandydatem na prezydenta Warszawy będzie właśnie Tobiasz Bocheński. - Bocheński jest przymierzany do tej funkcji. Ma obecnie najmocniejszą pozycję w gronie kandydatów - mówi w rozmowie z Wprost.pl jeden z polityków PiS. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że rozważano m.in. kandydaturę posła PiS, byłego radnego Jarosława Krajewskiego.

Nieoficjalnie: Tobiasz Bocheński kandydatem PiS w Warszawie

- Nie chciałbym w tej chwili komentować tej sprawy, ale dziękuję za zainteresowanie - powiedział w rozmowie z "Wprost" wojewoda mazowiecki. Pytany o to, czy był na czwartkowym spotkaniu z prezesem PiS, odparł "nie potwierdzam i nie zaprzeczam". Tobiasz Bocheński wojewodą mazowieckim został w kwietniu. Wcześniej, od listopada 2019 r., pełnił funkcję wojewody łódzkiego. Bocheński ma 35 lat i jest doktorem nauk prawnych. Pracował także jako m.in. dyrektor biura wojewody.

W wyborach samorządowych w 2018 r. fotel prezydenta Warszawy zdobył już w pierwszej turze Rafał Trzaskowski (ponad 505 tys. głosów, ok. 56,7 proc. poparcia). Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki, kandydat popierany przez Zjednoczoną Prawicę (ponad 254 tys. głosów, 28,5 proc. poparcia). Z kolei w 2014 r. ówczesna prezydentka i kandydatka PO Hanna Gronkiewicz-Waltz uzyskała 294,4 tys. głosów (ok. 47,2 proc.), a Jacek Sasin z PiS ok. 172, 9 tys. (ok. 27,7 proc.). W drugiej turze zwyciężyła Gronkiewicz-Waltz (342,8 tys. głosów, 58,5 proc.).