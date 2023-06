Prawo i Sprawiedliwość zalicza wyraźny spadek w nowym sondażu. Dużo zyskuje Konfederacja

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Hasła Konfederacji są nie do przyjęcia

Badanie dla Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys. Z sondażu wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 31,7 proc. respondentów. To spadek o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do badania tej samej firmy z 12 czerwca. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 28,2 proc. W poprzednim sondażu było to 29,7 proc. Różnica między ugrupowaniami wyniosła 3,5 proc.

Nowy sondaż. PiS na prowadzeniu, ale przewaga nie jest duża

Konfederacja zanotowała 14 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,5 pkt. proc. Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, uzyskała 12,1 proc. (w poprzednim sondażu było to 10,2 proc.). Kolejna jest Lewica z wynikiem 8 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.). Na końcu uplasowała się Agrounia (0,7 proc.). 5,3 proc. respondentów odpowiedziało, że jeszcze nie wie, na kogo zagłosować. Udział w wyborach łącznie zadeklarowało 54,4 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23-25 czerwca 2023 roku metodą łączoną CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) i CAWI (samodzielne wypełnienie internetowej ankiety) na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Krucha większość w przypadku koalicji z Konfederacją

Szacunki wskazują, że przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 169 posłów, a Konfederacja 63. Ewentualna koalicja obu ugrupowań dałaby więc nieznaczną przewagę w postaci 232 miejsc w Sejmie. Szacunkowo Koalicja Obywatelska uzyskałaby 149 mandatów, Trzecia Droga 52, a Lewica 27. Jeden mandat przypada mniejszości niemieckiej.

W poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmiu posłów jest niezrzeszonych.