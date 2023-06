Młodzi chcą głosować, emeryci nie narzekają na ceny. Dr Helena Chmielewska-Szlajfer o badaniu priorytetów Polaków

Marta Nowak: Co panią w tych wynikach najbardziej zaskoczyło?

Dr Helena Chmielewska-Szlajfer: Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o zainteresowanie sprawami publicznymi, to różnice między płciami. Kobiety uznają za ważne znacznie więcej spraw niż mężczyźni. Nieliczne tematy, które bardziej interesują tych drugich, w pewnym sensie wpisują się w stereotypy płciowe – dla mężczyzn ważniejsze niż dla kobiet są: dostęp do broni, wysokość podatków, legalizacja miękkich narkotyków i rozliczenia historyczne z PRL-em i II wojną światową.

REKLAMA

Czyli kobiety bardziej interesują się na przykład sprawami socjalnymi?

Nie tylko nimi. W badaniu pytano o 25 kwestii – od edukacji, przez fundusze unijne, po kwestie uchodźców. I co? Tylko siedem z nich cieszy się podobnym zainteresowaniem obydwu płci, z różnicą do 2 punktów procentowych. Kobiety zwracają większą uwagę niż mężczyźni na 14, czyli ponad połowę wymienionych w badaniu zagadnień. Widać tu więc wyraźne różnice w zainteresowaniu sprawami państwa przebiegające po linii płci.

Ciekawe są również związki między wiekiem i tym, co kto uznaje za ważne. Inne potrzeby i perspektywę mają ludzie, którzy właśnie idą na studia, a inne – ci, którzy je przed chwilą skończyli i teraz wchodzą na rynek pracy. Także u badanych, którzy weszli już w okres emerytalny, widać inne priorytety w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Niektóre z nich są dość nieoczywiste, także biorąc pod uwagę, że to grupa najsilniej sympatyzująca z obecną władzą. Np. ochrona środowiska i wolność mediów wzbudzają największe zainteresowanie właśnie wśród najstarszych.

Co do tej drugiej kwestii – może to wynika np. z tego, że im ludzie starsi, tym częściej wolą media tradycyjne niż społecznościowe?

Nawet jeśli tak, to raczej nie jest jedyna przyczyna, bo też nie wiadomo, co dla danej osoby „wolność mediów" oznacza. Może to być np. zarówno niechęć do propagandy sączącej się w publicznych mediach, jak i poczucie, że nie ma nic złego w tym, że media publiczne są de facto prorządowe, o ile ich przekaz balansuje się z przekazem w mediach prywatnych. Jednocześnie w tej sprawie nie ma prostego, liniowego wzrostu zainteresowania wraz z wiekiem. Najmłodsi badani (18 lat-24 lata) uznają wolność mediów za ważniejszą niż ci trochę starsi (25-29 lat). W ogóle w tej drugiej grupie – nazwijmy ich „absolwentami" – dzieje się coś ciekawego. Jest kilka tematów, w stosunku do których zainteresowanie ogólnie rośnie albo maleje wraz z wiekiem, ale grupa „absolwentów" odstaje od trendu.

Ta grupa wiekowa jest mniej zainteresowana wieloma kwestiami niż pozostałe grupy. Mniej ważna niż dla innych – i młodszych, i starszych – jest dla nich np. kwestia przyjęcia przez Polskę euro i pozycja Polski w Unii Europejskiej. Są również mniej niż inni zainteresowani funduszami europejskimi czy z KPO, a także programami socjalnymi. Podobne désintéressement wykazują wobec kwestii uchodźców i cyfryzacji. W tej grupie jest też najniższa chęć rozliczania władzy, chociaż akurat tę kategorię badani mogli różnie rozumieć – jedni jako rozliczenie PiS, inni jako rozliczenie poprzednich rządów. Za to „absolwenci" bardziej niż reszta społeczeństwa przejmują się wspomnianą już kwestią dostępu do broni. A także zdrowiem psychicznym.

Ważne sprawy dla ogółu Polaków (badanie Kantar dla Gazeta.pl) Fot. Gazeta.pl

Zdrowie psychiczne to też istotna sprawa dla najmłodszych badanych, czyli ludzi między 18. a 24. rokiem życia. To wśród tych dwóch najmłodszych grup, czyli 18-29-latków, najwięcej osób twierdzi, że politycy za mało mówią o tym temacie.

I, co ciekawe, w tej grupie dużą wagę do zdrowia psychicznego przywiązują sympatycy i sympatyczki wszystkich partii. Na podstawie tego badania widać, że to kategoria niezależna od preferencji politycznych. Wśród młodych, ale – uwaga – również wśród najstarszych jest największe poczucie wagi problemu.

Czy to się jakoś łączy z tym, jak wiele najmłodszych osób ma czy miało choćby podejrzenie depresji? Wydaje się, że w tej grupie wiekowej to jest po prostu ogólny problem, nieograniczony do jednego środowiska.

To jedna z tych kwestii, które sprawiają wrażenie łatwych do wyjaśnienia, ale mniej oczywiste jest zainteresowanie problemem wśród osób w wieku emerytalnym. Może widzą, co się dzieje z ich dziećmi, wnukami?

Zainteresowało mnie też, że najmłodsi badani bardziej niż ogół społeczeństwa przejmują się skandalami związanymi z nadużywaniem władzy. Aż pomyślałam, że może po prostu nie są jeszcze tak cyniczni jak starsi.

To różnica jednego punktu procentowego, ale jest. Spójrzmy też na inne grupy najbardziej przejęte tym tematem. To ludzie w wieku od 40 lat po osoby w wieku emerytalnym, czyli znowu pokolenie rodziców i dziadków tej najmłodszej grupy. Być może zainteresowanie i tym tematem przechodzi z rodziców i dziadków na dzieci?

Ważne sprawy dla młodych (badanie Kantar dla Gazeta.pl) Fot. Gazeta.pl

Moment, czy to nie jest kontrintuicyjne? Przecież przez zerowy PIT ta grupa często w ogóle nie ma jeszcze żadnych doświadczeń z podatkami.

I może właśnie o to chodzi. Mają świadomość, że PIT i inne podatki w sposób bezpośredni uderzą w ich budżety.

Interesujące rzeczy widać też, jeśli spojrzeć na różnice wynikające z miejsca zamieszkania. Pierwsza sprawa: edukacja. Za istotną kwestię uznają ją najczęściej ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach, ale nie w tych największych.

Może to wynika z tego, że w największych metropoliach jest też najwięcej szkół? Można wybrać taką, która najbardziej komuś pasuje?

Ale te najbardziej zainteresowane edukacją miasta też nie są małe. To miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców. Tam też jest wybór. Być może w największych aglomeracjach ludzie są bardziej przyzwyczajeni do uciekania z publicznego systemu szkolnictwa do prywatnego? Ten luksus jest również powiązany z wyższym poziomem zamożności przynajmniej części mieszkańców wielkich miast. Inna sprawa: to także ludzie z dużych, ale nie największych miast są najbardziej przejęci inflacją i wysokimi cenami. Ci z głównych metropolii – już trochę mniej, może właśnie dlatego, że mają średnio więcej pieniędzy.

Badanie Kantar dla Gazeta.pl sprawdza też, które problemy są najważniejsze dla sympatyków konkretnych sił politycznych. Czy partie trafnie rozpoznają potrzeby swoich elektoratów? Np. kiedy patrzę na dane dotyczące Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że ich komunikacja dobrze się spina z priorytetami wyborców. Sympatycy KO wskazują jako najistotniejsze kwestie m.in. inflację, wolność mediów, pozycję Polski w UE, praworządność.

Ale też służbę zdrowia, która jest bardzo istotną kategorią dla ogółu badanych, niezależnie od ich sympatii partyjnych. Nie zauważyłam, by KO poświęcała jej wyjątkowo dużo uwagi – na pewno nie tyle, ile dają jej respondenci.

Jeśli, dajmy na to, sympatyczka KO mówi, że leżą jej na sercu wolne media, praworządność i Unia Europejska – albo sympatyczka Zjednoczonej Prawicy podkreśla wagę bezpieczeństwa, edukacji i funduszy europejskich oraz KPO – to na podstawie tego konkretnego badania nie można stwierdzić, czy badani jako najważniejsze wskazywali kwestie, które sami uważają za kluczowe, czy wymieniali te sprawy, o których najwięcej mówią politycy z ich ulubionych partii.

Czy to mogłoby też wyjaśniać, dlaczego najmłodsi tak się przejmują podatkami? Weźmy takiego dwudziestolatka, który chce głosować na Konfederację. Podatki na co dzień nie muszą być dla niego żadnym problemem. Ale ponieważ Mentzen dużo opowiada o tym, jak państwo nas łupi, to jego wyborca w badaniu też powie, że to kluczowa kwestia.

Tak, wyborcy Konfederacji przejmują się kwestiami finansowymi wyraźnie bardziej niż ogół badanych. Wysokość podatków jest dla nich na drugim miejscu wśród priorytetów, tuż za inflacją i drożyzną. Wedle wyborców Lewicy, a także PSL i Polski 2050, podatki również plasują się w pierwszej dziesiątce najważniejszych kwestii. Choć można założyć, że konkretne zmiany w systemie podatkowym, których chcieliby sympatycy tych partii, mogą się od siebie radykalnie różnić.

Podkreślanie wagi wysokości podatków rośnie także wraz z wykształceniem. Tutaj różnica jest naprawdę znacząca: od 69 proc. osób z wykształceniem podstawowym do 90 proc. osób z wykształceniem wyższym. Z kolei mało zainteresowani podatkami są seniorzy. To akurat zrozumiałe, emeryci i emerytki często nie płacą już podatku dochodowego.

Są jeszcze jakieś kwestie, którymi ta najstarsza grupa już się nie przejmuje?

Nieszczególnie ważna jest dla nich sprawa skandali z nadużywaniem władzy czy dwa tematy bliskie sympatykom Konfederacji, czyli legalizacja miękkich narkotyków i dostęp do broni, a także kwestie swobód obywatelskich, czyli m.in. aborcja i prawa LGBT+. Najstarsi respondenci oceniają, że ten ostatni temat jest mało obecny w przekazie politycznym, ale od młodych różni ich to, że nie uważają go za istotny.

Seniorzy najrzadziej ze wszystkich wskazywali, że wysokie ceny to dla nich ważna sprawa. To jest interesujące. Być może to efekt 13. i 14. emerytur, które łagodziły inflację. A może najstarsi badani czują się związani z partią rządzącą i dlatego w badaniu nie deklarują, że wzrost cen to dla nich problem.

Albo to już jakiś fatalizm. Taka spokojna rezygnacja: „w Polsce emeryt jest biedny i zawsze będzie biedny".

Niewykluczone.

Młode osoby są z kolei mało zmobilizowane wyborczo. Na pytanie, czy poszłyby na wybory, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę, twierdząco odpowiada 78 proc. badanych z najmłodszej grupy. To procentowo najmniej ze wszystkich.

Tyle że trzeba na to patrzeć w odpowiednim kontekście. Zobaczmy, jak wyglądała wśród najmłodszych osób frekwencja w ostatnich latach. W wyborach prezydenckich w 2015 r. wzięło udział 46 proc. młodych wyborców (18-29 lat). W wyborach parlamentarnych w 2019 r. – również 46 proc. A w wyborach prezydenckich w 2020 r. – 64 proc. Warto pamiętać, że wybory prezydenckie w ogóle cieszą się większą popularnością niż parlamentarne. Widać wyraźnie, że młode osoby głosują coraz chętniej. A skoro teraz 78 proc. najmłodszych twierdzi, że weźmie udział w wyborach, to mamy zdecydowany trend profrekwencyjny. Oczywiście zobaczymy, na ile te deklaracje pokryją się z rzeczywistością.

Pamiętajmy też o tym, że najmłodsi wyborcy, czyli ci do ukończonego 24. roku życia, to często osoby uprawnione do głosowania w wyborach powszechnych po raz pierwszy, ewentualnie drugi. Jeśli wziąć to pod uwagę, tym bardziej widać, że w kolejnych rocznikach wchodzących w dorosłość rośnie zainteresowanie wpływem na polską politykę.

Dr Helena Chmielewska-Szlajfer – socjolożka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, Visiting Fellow w London School of Economics and Political Science, doktorat obroniła w The New School for Social Research. Autorka m.in. „Reshaping Poland’s Community after Communism: Ordinary Celebrations" (Palgrave, 2019). Bada codzienne praktyki obywatelskie oraz politykę w nowych mediach, w tym w internetowych tabloidach w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Dr Helena Chmielewska-Szlajfer Fot. archiwum prywatne