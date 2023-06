Pierwsza sobota wakacji, ale nie dla polityków. Wielka mobilizacja i wielkie konwencje na Dolnym Śląsku

Zobacz wideo Dlaczego PiS przeniósł konwencję z Łodzi do Bogatyni? Pytamy Pawła Szrota

Dwie największe partie: Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska organizują sobotnie spotkania z wyborcami i swoimi sympatykami na Dolnym Śląsku. Ten region jako pierwsza wybrała KO. Donald Tusk spotka się z mieszkańcami Wrocławia na Placu Nowy Targ. "To już jutro! Wzywamy wszystkich ludzi, którzy mają Polskę w sercu do Wrocławia" - zapowiada partię wiec swojego lidera na Facebooku.

W czwartek przewodniczący PO spotkał się z mieszkańcami Jeleniej Góry. Tusk zwrócił się do zebranych ludzi, aby mieli "odwagę powiedzieć PiS-owi głośno: Przeproście i spadajcie". - W Waszym interesie jest, żeby rządów PiS nie było ani w Bogatyni, ani na Dolnym Śląsku, ani w Polsce - podkreślił. Były premier mówił o działaczach i politykach z Bogatyni, którzy są związani z obozem rządzącym i zdaniem którego są synonimem "nieszczęścia", jakie Polsce zgotowała partia Kaczyńskiego w czasie ośmiu ostatnich lat. - Zawieźcie i przeczytajcie to Kaczyńskiemu w sobotę. Bogatynia nie zasłużyła na rządy łajdaków. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy znosili rządy takich gości. Ich jedyny pomysł to zwalenie winy na Tuska, UE, Niemców i Czechów - mówił.

PiS zamiast do Łodzi jedzie do Bogatyni

Prawo i Sprawiedliwość początkowo chciało spotkać się z wyborcami w Łodzi, w geograficznym centrum Polski. Po ostatnich niezbyt przychylnych sondażach, bulwersujących spotach wizerunkowych, m.in. z Auschwitz, pejoratywnie odebranych w samym PiSie i niewątpliwym sukcesie Marszu 4 czerwca - w sobotę miał nastąpić "reset" kampanii. Po zmianie w kierownictwie sztabu wyborczego i objęciu do przez Joachima Brudzińskiego zapadła decyzja o wyjeździe do Bogatyni. Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek informował w tym tygodniu, że "decyzja o zmianie konwencji w Łodzi na wiec w Bogatyni jest w obozie PiS uznawana za racjonalną". PiS pojedzie na miejsce tuż obok kopalni Turów, z której PiS czyni symbol swojego oporu przed Unią Europejską i presją opozycji. - Jedziemy się konfrontować z Tuskiem - mówi jeden z ważnych polityków tego obozu. I dodaje: - A jeśli konfrontować się z Donaldem Tuskiem, to najlepiej to robić na tym samym terenie. Stąd Dolny Śląsk.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w piątek wieczorem w wywiadzie w Polsat News mówił, że "są różne sondaże, my również robimy swoje wewnętrzne". - Od wielu miesięcy nadrobiliśmy jednak kilka punktów procentowych, choć chcielibyśmy nadrobić kolejne punkty, bo rzeczywiście chcielibyśmy zakończyć tę kampanię zwycięskimi wyborami parlamentarnymi. Do tego jest potrzebne poparcie ponad 40 proc. Robimy wszystko, aby te wybory wygrać. Pokornie pracujemy, konsekwentnie - stwierdził Rafał Bochenek w Polsat News.

Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja z konwencjami programowymi

Na sobotę Lewica zaplanowała konwencję programową Bezpieczna Pol(s)ka. "Już w tę sobotę o godz. 10:00 odbędzie się nasza kolejna konwencja programowa - tym razem dotyczącą praw kobiet i pomysłów Lewicy na ich egzekwowanie" - czytamy na profilu Lewicy. Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy mają dostęp do interetu - live z konwencji można śledzić w mediach społecznościowych Lewicy.

O godz. 10:00 w Grodzisku Mazowiecki rozpocznie się konwencja programowa Trzeciej Drogi. Hasłem koalicji, którą stworzył PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni to "Wspólna Droga". Równocześnie spotkanie z wyborcami w Warszawie rozpoczną politycy Konfederacji. "Już 24 czerwca odbędzie się konwencja programowa Konfederacji! To pierwsza taka konwencja, na którą może przyjść każdy! Wystarczy się zarejestrować" - zachęcają działacze.

