Ci wyborcy bezgranicznie ufają Kaczyńskiemu. 100 proc. wierzy w obietnice PiS [SONDAŻ]

W połowie maja podczas konwencji partyjnej Jarosław Kaczyński zadeklarował, że od przyszłego roku świadczenie na dziecko zostanie zwiększone z 500 do 800 złotych. Prezes PiS obiecał również bezpłatne leki dla osób od 65. roku życia. - To wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji - powiedział i dodał, że darmowe leki będą również dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Polityk zapowiedział także zniesienie opłat za autostrady i drogi ekspresowe.

100 proc. wyborców PiS wierzy w obietnice wyborcze partii Kaczyńskiego

Jak wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, w realizację pomysłów Prawa i Sprawiedliwości wierzy 52,1 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest natomiast 46,4 proc. ankietowanych, z czego 29,6 proc. uważa, że PiS "zdecydowanie" nie spełni swoich wyborczych obietnic. 1,5 proc. osób nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród badanych wyborców Zjednoczonej Prawicy panuje zgoda - 100 proc. z nich wierzy w to, że po wyborach partia Jarosława Kaczyńskiego zrealizuje swoje propozycje. 59 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 41 proc. wybrało wersję "raczej tak". Innego zdania są zwolennicy opozycji. 74 proc. z nich twierdzi, że PiS nie dotrzyma obietnic (z tego 42 proc. uważa, że ugrupowanie "zdecydowanie" nie dotrzyma słowa). W zapewnienia partii rządzącej wierzy natomiast 24 proc. badanych wyborców opozycji. Również większość niezdecydowanych osób nie ufa Zjednoczonej Prawicy - aż 75 proc. z nich twierdzi, że po wyborach Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizuje swoich pomysłów. 20 proc. jest przeciwnego zdania. Reszta nie wie, co o tym myśleć.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 9-11 czerwca 2023 roku metodą łączoną CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.