Tomasz Poręba rezygnuje z kierowania sztabem wyborczym PiS. Padło nazwisko potencjalnego następcy

Zobacz wideo "Kontynuacja kursu PiS w energetyce jest niemożliwa"

W piątek 16 czerwca późnym wieczorem Tomasz Poręba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił swoją rezygnację z funkcji szefa sztabu wyborczego PiS-u. "Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce PJK [prezesa Jarosława Kaczyńskiego - przyp.red.] dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem" - napisał na Twitterze.

REKLAMA

Kto zastąpi Tomasza Porębę w sztabie wyborczym PiS? Padło nazwisko innego europosła partii

Po tym oświadczeniu ruszyły spekulacje na temat następcy Poręby. Onet informuje, że może nim zostać inny europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości - Joachim Brudziński. Według rozmówców portalu, "Brudziński ma twardą rękę, a w sztabie przyda się ktoś taki, żeby zapanować nad chaosem". Przypomnijmy, że to właśnie ten polityk był odpowiedzialny za kierowanie poprzednimi, zwycięskim kampaniami partii Jarosława Kaczyńskiego: w wyborach parlamentarnych w 2019 r. i w wyborach prezydenckich 2020 r. Były szef MSWiA miałby także wrócić do polityki krajowej i jesienią wystartować w wyborach parlamentarnych. Portal uważa, że chce tego prezes partii.

W piątek dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek pisał, że "szef sztabu PiS Tomasz Poręba jest 'poobijany', ale nie wyleciał z wagonika i pozostaje w fotelu". Według rozmówców Gądka dużą szansą dla Poręby miała być wielka konwencja partii zaplanowana na 24 czerwca w Łodzi - europoseł miał przygotować restart kampanii, który powinien zakończyć się sukcesem. "Tym, co wstrząsa całą Zjednoczoną Prawicą, jest bój o sztab wyborczy PiS. O to, kto i co ma robić w kampanii. [...] Wedle naszych informacji na jednym ze spotkań wierchuszki PiS dwa-trzy tygodnie temu miało dojść do ostrego spięcia między premierem i szefem sztabu. Tomasz Poręba zarzucał Mateuszowi Morawieckiemu chęć budowania własnej frakcji po wyborach. Szef rządu bowiem walczy o miejsca dla swoich ludzi na listach PiS, a w kancelarii premiera de facto pracuje konkurencyjny sztab wyborczy" - pisał Jacek Gądek.

Tomasz Poręba rezygnuje z kierowania sztabem wyborczym PiS-u. "Miał prawo"

"To jest decyzja przewodniczącego Poręby. Nie chcę jej komentować. Miał prawo taką decyzję podjąć" - to jedyny i bardzo lakoniczny komentarz Jacka Sasina do rezygnacji Poręby. Wicepremier dodał, że "takie rzeczy się zdarzają, ale jesteśmy szeroką drużyną, idziemy do przodu, tak że damy radę". Znaczenie bardziej wylewni w stosunku do decyzji Poręby są politycy opozycji. "Zmiana szefa sztabu wyborczego na początku kampanii musi być zwiastunem zwycięstwa, przemyślanej od lat strategii i geniuszu wodza" - ocenił Marcin Kierwiński z KO. Posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska pytała z kolei, czy "ten głęboki namysł nastąpił po godzinie 23:00, czy też jakieś nagłe zdarzenie kazało Panu ogłosić to niedługo przed północą?".

"Auschwitz, trutnie, referendum - może Pana rezygnacja odbije się na podniesieniu jakości debaty publicznej" - napisała na Twitterze Kinga Gajewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. "Po spocie, w którym użyto obrazów z obozu w Auschwitz, gdy podeptano pamięć ofiar, spotu, który to został zablokowany przez portale społecznościowe, Pan Tomasz Poręba powinien na zawsze wycofać się z polityki" - dodała w kolejnym wpisie.

Komentarze po rezygnacji Poręby. Opozycja wypomina mu spot z Auschwitz

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: