Partia Marianny Schreiber nie istnieje. Celebrytka miała problem z zebraniem tysiąca podpisów

Partia żony ministra Łukasza Schreibera nosi nazwę Mam Dość 2023, ale jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie zmienić nazwę na Mam Dość 2024. Jak informuje bowiem "Rzeczpospolita", Mariannie Schreiber nie udało się dotąd zarejestrować ugrupowania. Według dziennika Schreiber za pierwszym razem złożyła w sądzie listę 184 podpisów poparcia dla partii, tymczasem do rejestracji konieczne jest tysiąc.

Schreiber w rozmowie z "Rz" wyjaśniła, że złożyła podpisów 700, ale większość została odrzucona, a tylko niecałe 200 uznano za poprawne. Była też świadoma, że nawet 700 podpisów to za mało, ale chciała "zarezerwować" nazwę w sądzie. Celebrytka miała wywalczyć przedłużenie terminu na złożenie odpowiednich list. Tu pojawił się jednak rzekomy kret, jeden z założycieli partii, który miał być podstawiony przez Platformę Obywatelską i miał "podrzucać nierealne pomysły programowe".

Schreiber chce iść do wojska, jest problem. "W jednostkach to przeszkadza"

Pod koniec roku wycofano pierwszy wniosek i złożono drugi, tym razem sąd za poprawne uznał 922 podpisy. - Zebraliśmy kolejną porcję podpisów i zostały złożone w biurze podawczym sądu na początku czerwca. Czekamy zatem na ostateczny wynik procesu rejestracji partii - powiedziała celebrytka.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" zapowiedziała, że planuje "współpracę ze środowiskiem politycznym mającym większe doświadczenie i bardziej rozbudowane struktury terenowe", a więcej informacji na ten temat ogłosi pod koniec czerwca.

Schreiber chce być jak Mentzen

Schreiber, przykładem Sławomira Mentzena, postanowiła dla sympatyków zorganizować zlot przy piwie - pierwsze spotkanie ma się odbyć 1 lipca na warszawskich bulwarach wiślanych na wysokości Parku Fontann. - Otwieramy spotkania pod tytułem "Lody i piwo z Marianną Schreiber". Będziemy rozmawiać o polityce i o wszystkim, co dotyka nasze polskie społeczeństwo. Ale żeby nie było za słodko, to zapraszam was na piwko. Będziemy jeść lody i pić piwo dokładnie na schodkach nad Wisłą - zapowiedziała założycielka partii Mam Dość na nagraniu w mediach społecznościowych. W kolejnych wpisach doprecyzowała, że stawia tylko 50 pierwszych piw.

Schreiber jak Mentzen? Zaprasza na piwo i lody. "Koszmarne patusy"

Kim jest Marianna Schreiber? Modelka, polityczka, żona ministra

Marianna Schreiber jest żoną polityka Prawa i Sprawiedliwości (od 2018 roku Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). W 2021 roku wystąpiła w 10. edycji programu "Top Model" (odpadła w trzecim odcinku). Od tego momentu zadomowiła się w mediach i robi wszystko, by o niej nie zapomniano - m.in. rapuje o opozycji, zwisając z trzepaka lub w przebraniu syreny. W maju 2022 r. założyła partię polityczną "Mam Dość 2023" i zamierza wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych, które prawdopodobnie odbędą się w październiku lub listopadzie.