Nieoficjalne: PiS gotowe do nowej nagonki na osoby LGBT+. Chce wiązać opozycję z "seksualizacją dzieci"

W ciągu ostatnich dwóch tygodni do organizacji społecznych spłynęły najpierw sygnały, a potem coraz bardziej konkretne informacje na temat przygotowywanej przez środowisko polityczne obozu władzy nowej kampanii nienawiści wobec osób LGBT+. Według informatorów sztabowcy Zjednoczonej Prawicy wracają do straszenia Polek i Polaków osobami LGBT+, czyli metod sprawdzonych w poprzednich kampaniach wyborczych - informuje Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

- Wiemy, że materiały wideo do nowej kampanii nienawiści nie tylko są już gotowe, ale zorganizowano już nawet badania w grupach fokusowych, żeby sprawdzić, czy filmy skutecznie wywołują gniew i strach, i czy odpowiednio działają na elektorat - mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Spoty wideo - jak podaje źródło organizacji - mają być publikowane przez skrajnie konserwatywne organizacje społeczne, dla których problemem nie będzie również ich jasno antyeuropejski przekaz. Spoty mają straszyć demoralizacją i "seksualizacją dzieci" w krajach Europy Zachodniej, prezentując opozycję jako środowisko polityczne, które "wpuści" te zjawiska do Polski. Ta narracja do złudzenia przypomina propagandę stosowaną w putinowskiej Rosji, w której hasło "gejropa" ma - zależnie od potrzeb - poniżyć i wyszydzić Unię Europejską albo przedstawić ją jako diabelską potęgę atakującą zdrowe, tradycyjne rosyjskie społeczeństwo.

"Kampanię" zainaugurował naczelny "Gazety Lubuskiej"?

Informator stowarzyszenia uważa, że "kampania" może wystartować w okolicach Parady Równości, która przejdzie ulicami Warszawy w sobotę. Wydaje się jednak, że miękka inauguracja odbyła się już na początku tygodnia w Zielonej Górze. Janusz Życzkowski, redaktor naczelny należącej do Orlenu "Gazety Lubuskiej" rozpowszechnił na Twitterze odpowiednio zmontowany filmik. Po VI Marszu Równości odbywały się występy w ramach otwartego mikrofonu, czyli wydarzenia, na którym każdy może zabrać głos. Obok, przy tęczowej instalacji, bawiły się dzieci. Życzkowski napisał, że był to program organizatorów marszu, przygotowany dla najmłodszych. Dodał przy tym, że wydarzenie miało patronat marszałkini lubuskiego Elżbiety Polak i wsparcie senatora Wadima Tyszkiewicza i posłanki Katarzyny Osos. Wpis został podany dalej przez oficjalne konto Prawa i Sprawiedliwości.

Dariusz Matecki, protegowany Zbigniewa Ziobry, natychmiast podłapał temat - zamieścił na YouTubie nagranie "Odrażające sceny na Marszu Równości w Zielonej Górze", a pod oświadczeniem organizatorów pisał: "Powinniście odpowiadać za to karnie. Powinniście odpowiadać za to karnie. Nie ma w Polsce miejsca dla osób, które robią coś takiego przy malutkich dzieciach".

Ziobro twierdzi, że zawetował "przywileje LGBT". A jak było naprawdę?

Agresja wobec osób LGBT+ trwa od 2019 roku

Ataki na osoby LGBT+ to nic nowego. PiS przeprowadza je w kampaniach wyborczych od pierwszej połowy 2019 roku. Zaczęło się od Jarosława Kaczyńskiego, który na konwencji partyjnej w kontekście małżeństw par jednopłciowych grzmiał "Wara od naszych dzieci!". To w tym samym roku w Białymstoku doszło do bezprecedensowego w skali ataku na marsz równości. Ostatecznie policja ustaliła tożsamość 140 osób, którym postawiono zarzuty. Do zablokowania marszu wzywał wcześniej metropolita białostocki abp. Tadeusz Wojda. Niedługo później mało brakowało, by doszło do tragedii w Lublinie - na marsz równości przyszła para z domowej roboty materiałami wybuchowymi. Policja zdołała ją namierzyć przed startem imprezy. Para usłyszała wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności. W sądzie Arkadiusz S. tłumaczył, że "jest za Polakami i rodziną", a wartości rodzinne to dla niego "chłopak i dziewczyna".

Rok później był prezydent Andrzej Duda, który oznajmił, że "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia" i jego ówczesny doradca Przemysław Czarnek, mówiący, że osoby LGBT+ "nie są równe ludziom normalnym". Również w 2020 roku doszło do wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu, kiedy zatrzymano prawie 50 osób i - jak orzekły później sądy - niemal w każdym przypadku policja przekroczyła uprawnienia.

Jak przypomina Miłość Nie Wyklucza, zaangażowanie publicznych mediów we wzmacnianie przekazu było ogromne. Szczyt nagonki w "Wiadomościach" TVP przypadł między 21 lipca a 27 sierpnia 2019 roku, gdy materiały straszące "ideologią LGBT" pojawiły się w 30 z 35 głównych wydań tego programu.

Obecnie - w przededniu wyborów parlamentarnych - Jarosław Kaczyński wyznacza trend w atakowaniu osób transpłciowych. Na wiecach i spotkaniach z sympatykami oznajmiał w ostatnich miesiącach, że "on by to leczył" i rechotał z "kilkakrotnego zmieniania płci jednego dnia".

Miłość Nie Wyklucza: Przygotowywaliśmy się na powtórkę

- Pamiętamy, co działo się w trakcie poprzedniej kampanii nienawiści. Chociaż widzieliśmy już dużo, to jej skala i tak nas wtedy zaskoczyła. Nie chcemy tego więcej przeżywać, dlatego od prawie dwóch lat przygotowywaliśmy się na powtórkę - mówi Ola Kaczorek ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

- To kłamstwa władzy doprowadziły do przemocy w Białymstoku i Lublinie oraz niezliczonych osobistych tragedii w całym kraju. To polityczne zlecenie było bezpośrednią przyczyną agresji policyjnej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w 2020 roku. Ale poza bólem obudziła się w nas też siła, solidarność i poczucie wspólnoty. Obiecujemy prawicowym politykom, że nie damy się zaskoczyć – jesteśmy gotowi i nie będziemy siedzieć cicho - dodaje.

Jednym z działań przygotowawczych organizacji społecznych zajmujących się prawami osób LGBT+ w Polsce było uruchomienie profesjonalnego monitoringu mediów społecznościowych, który umożliwiłby szybkie wykrycie kampanii dezinformacyjnych w internecie. Ostatnie miesiące przyniosły wzrost aktywności kont politycznych i trollerskich, posługujących się takimi hasłami jak "seksualizacja" i "transowanie" dzieci. Ten trend koresponduje z rozwojem propagandy anty-LGBT na świecie wykorzystywanej dziś w walce politycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej - hasła prawicowych populistów i religijnych fundamentalistów wszędzie są podobne.

Kaczyński znów opowiada ten sam żart. Tym razem posłużył się Morawieckim

"Seksualizacja" - obecna w dyskursie dezinformacyjnym w Stanach Zjednoczonych jako "grooming" - sprowadza się do utożsamiania osób LGBT+ z pedofilią. To samo "skojarzenie" stosują organizacje od homofobusów, które hasłami na furgonetkach zrównują homoseksualność i edukację seksualną z pedofilią. Z megafonu płyną z kolei niezgodne z prawdą twierdzenia m.in. o tym, że homoseksualni mężczyźni żyją średnio o 20 lat krócej, czyny pedofilskie zdarzają się wśród osób homoseksualnych 20 razy częściej, czy że ponad 90 proc. dzieci wychowywanych przez lesbijki jest molestowanych.

Troska o dzieci? Troska o władzę

Straszenie edukacją seksualną i nazywanie jej "seksualizacją dzieci" to nie tylko dezinformacja, ale też ogromna krzywda dla młodych ludzi. Współczesna edukacja seksualna ma uczyć dzieci i młodzież przede wszystkim tego, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak rozpoznać przemoc seksualną i gdzie szukać pomocy. Walka z tą nauką to robienie przysługi przestępcom seksualnym, którzy żerują na bezbronności, niewiedzy i osamotnieniu swoich ofiar.

Oczernianie osób LGBT+ przez nazywanie ich zagrożeniem dla dzieci to podżeganie do przemocy w białych rękawiczkach. Pod pretekstem troski o dzieci stygmatyzuje się marginalizowaną mniejszość jako niebezpiecznych dewiantów. To kwestia czasu, zanim ktoś postanowi się z nimi rozprawić. To również świetna metoda mobilizacji elektoratu - któż nie chce bezpieczeństwa dzieci?

- pisze Miłość Nie Wyklucza.

Tymczasem rząd PiS pozwolił na całkowitą zapaść systemu psychiatrii dziecięcej, zignorował i pogorszył kryzys w szkolnictwie, a na wstrząsające historie przemocy w rodzinach reagował populizmem na konferencjach prasowych. Szkoły, które pomimo wrogości kuratoriów i ministerstwa ośmielają się zadbać o bezpieczeństwo uczniów i uczennic LGBT+, są dziś straszone kontrolami przez Rzecznika Praw Dziecka - czyli człowieka, który z urzędu ma obowiązek chronić wszystkie dzieci.

Dla cynicznych polityków kurczowo trzymających się władzy hasło "ochrona dzieci" jest tylko narzędziem w kampanii wyborczej. Dla osób LGBT+, zwłaszcza tych młodych, to kolejne miesiące lęku o swoją przyszłość w kraju, w którym władza bierze je na celownik. Tymczasem wszystkie dzieci potrzebują bezpieczeństwa, wsparcia i rzetelnej wiedzy.

Czy opozycja da się zastraszyć?

Nowa nagonka ma jeden cel: wpędzić opozycję w kozi róg i skojarzyć ją w oczach wyborców z krzywdzeniem dzieci. Społeczność LGBT+ jest kozłem ofiarnym, a realne problemy dzieci i młodzieży w Polsce są dla władzy całkowicie nieistotne.

- Opozycja musi się zdecydować, czy należy do Europy, czy może bliżej jej do rosyjskiej propagandy. Udawanie, że równe traktowanie i bezpieczeństwo wszystkich obywateli i obywatelek, również tych z grup mniejszościowych, to nieistotna sprawa, nie tylko nie polepsza sytuacji społeczności LGBT+, ale wprost zagraża pozycji Polski w toczącym się konflikcie wartości europejskich z putinowską ideologią. Osoby LGBT+ od dawna wypatrują powrotu nagonki i zastanawiają się, czy znów będą na celowniku. Oczekujemy działania od siebie nawzajem, ale też od naszych sojuszników - dodaje Ola Kaczorek.

*Autorka jest związana ze stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.