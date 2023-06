Wiemy, ilu Polaków wybiera się na wybory. Większość nie ma złudzeń [SONDAŻ]

Zobacz wideo Minuta ciszy w Sejmie ku pamięci zmarłych kobiet. Rządzący nawet nie wstali

W najnowszym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy zagłosują w najbliższych wyborach parlamentarnych. Gdyby odbyły się one w nadchodzącą niedzielę, do urn udałoby się 54 proc. ankietowanych. Na ten krok nie zamierza się zdecydować 43,2 proc. badanych, z czego 21,2 proc. jest zdecydowana, że nie chce głosować. Z kolei 2,8 proc. nie wie, czy oddałoby swój głos w wyborach.

Dla porównania, jak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2019 roku wyniosła 61,1 proc. Z kolei jak podaje "Rzeczpospolita", w 2015 roku - 50,92 proc. wyborców zagłosowało w wyborach parlamentarnych.

W badaniu zapytano także ankietowanych o ich scenariusz na najbliższe wybory parlamentarne. 40,9 proc. respondentów stwierdziło, że Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi koalicjantami będą mieli najwięcej głosów i dojdą do władzy na kolejną, trzecią kadencję. 32 proc. respondentów odpowiedziało, że zdobędą najwięcej głosów, ale to opozycja przejmie władzę. Z kolei 13,6 proc. badanych uważa, że najwięcej głosów zgarnie jedna z partii opozycyjnych i wraz z koalicją dojdzie do władzy. 13,5 proc. respondentów nie ma zdania.

W sondażu sprawdzano także, jak rozkładają się głosy osób sympatyzujących z danymi ugrupowaniami politycznymi. 89 proc. wyborców PiS wierzy, że ich partia wygra wybory. Z kolei 48 proc. ankietowanych sympatyzujących z opozycją zaznaczyło odpowiedź, która głosi, że najwięcej głosów zdobędzie obecna partia rządząca wraz z koalicjantami, ale to opozycja przejmie władzę. Z kolei 40 proc. wyborców niezdecydowanych odpowiedziało, że najwięcej głosów uzyska PiS i to ta partia ma przejąć władzę w kraju.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-26 maja 2023 roku na próbie 1000 osób. W sondażu posłużono się metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) oraz CATI (wywiad prowadzony przez telefon) 50/50.