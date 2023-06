Sławomir Nitras gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Zobacz wideo Sławomir Nitras w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Jednym z tematów wtorkowej Porannej rozmowy Gazeta.pl będzie kwestia uczciwości nadchodzących wyborów parlamentarnych. Przypomnijmy, że na początku tego roku Donald Tusk wyznaczył Sławomira Nitrasa na osobę odpowiedzialną za czuwanie nad wyborami. W poniedziałek 12 czerwca lider PO opublikował w mediach społecznościowych spot, w którym zachęca sympatyków, by dołączali do komisji wyborczych. Do akcji "pilnowania wyborów" włączyło się już niemal 14 tys. osób. - Zależy nam na tym, żeby każdy głos został policzony, żeby żaden głos nie został zmarnowany. To kolejna inicjatywa, która ma się przysłużyć wzmocnieniu demokracji w Polsce - mówił Rafał Trzaskowski na konferencji inaugurującej akcję "Pilnuję wyborów".

Czy wybory będą uczciwe? Sondaż

Zgodnie z konstytucją Prezydent RP musi wyznaczyć termin wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu (trwająca kadencja zaczęła się 12 listopada 2019 roku), a zatem możliwe daty wyborów parlamentarnych w 2023 roku to: 15 października; 22 października; 29 października; 5 listopada. Według ustaleń Onetu sztab Prawa i Sprawiedliwości w uzgodnieniu ze ścisłym kierownictwem partii zaplanował wybory do Sejmu i Senatu na 15 października.

W maju tego roku "Rzeczpospolita" opublikowała wyniki sondażu SW Research, w którym pytano respondentów, czy ich zdaniem nadchodzące wybory będą uczciwe. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 15,4 proc. respondentów. "Raczej tak" - 30,6 proc. Według 23,8 proc. badanych wybory "raczej nie będą uczciwe". 10 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie" nie będą, a 20,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

"Lex Tusk" i nowelizacja prezydenta

Sławomira Nitrasa zapytamy także o "lex Tusk". Zgodnie z harmonogramem Sejmu we wtorek wieczorem rozpocznie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał 29 maja. Jednocześnie prezydent skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Zaledwie kilka dni później Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy tej ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy też członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści.