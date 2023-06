Donald Tusk w nowym spocie wzywa do "pilnowania wyborów". "Oooo! Panie Marku..."

Zobacz wideo Gawkowski: Jeśli PiS znowu wygra, wprowadzi rządy autorytarne

W poniedziałek 12 czerwca na swoim twitterowym profilu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk opublikował nowy spot, zachęcający do "przypilnowania wyborów", czyli dołączenia do komisji wyborczych. Do akcji włączyło się już niemal 14 tys. osób. - Zależy nam na tym, żeby każdy głos został policzony, żeby żaden głos nie został zmarnowany. To kolejna inicjatywa, która ma się przysłużyć wzmocnieniu demokracji w Polsce - mówił Rafał Trzaskowski na konferencji inaugurującej akcję "Pilnuję wyborów".

REKLAMA

Donald Tusk wzywa do "przypilnowania" wyborów parlamentarnych 2023. Nowy spot PO

"Przypilnujmy wyborów!" - zaapelował Donald Tusk i opublikował 36-sekundowe nagranie. Spot rozpoczyna się od ujęcia, na którym widać młodego mężczyznę, który zatrzymuje się na rowerze obok starszego mężczyzny. - Ooo, panie Marku! Popilnuje mi pan? - pyta chłopak. - A czego znowu? - odpowiada pan Marek. Rowerzysta wyjaśnia: "Wyborów". - Aaa, to popilnuję - zgadza się senior. Kolejni bohaterowie spotu również zachęcają do "pilnowania" wyborów. W filmiku wspomniane jest wiele miejscowości, m.in. Bydgoszcz, Toruń i Białystok. Na koniec słychać głos Donalda Tuska, który apeluje o dołączenie do inicjatywy.

"Żeby była mijanka, Tusk musi zabić Hołownię. Nie ma innej drogi"

Do wzięcia udziału w akcji zachęca również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Są takie rzeczy, których po prostu trzeba dopilnować. Na przykład nadchodzące wybory. Dopilnujmy, żeby przebiegły uczciwie. Zróbmy to razem. W całej Polsce" - napisał na Twitterze.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy się odbędą?

Zgodnie z konstytucją Prezydent RP musi wyznaczyć termin wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu (trwająca kadencja zaczęła się 12 listopada 2019 roku), a zatem możliwe daty wyborów parlamentarnych w 2023 roku to: 15 października; 22 października; 29 października; 5 listopada.

Według ustaleń Onetu sztab Prawa i Sprawiedliwości w uzgodnieniu ze ścisłym kierownictwem partii zaplanował wybory do Sejmu i Senatu na 15 października. Dlaczego akurat taki termin? Po pierwsze - jak wskazali rozmówcy portalu - przy obecnych sondażach, w których wciąż prowadzi partia Jarosława Kaczyńskiego, krótsza kampania wyborcza ma zadziałać na korzyść obozu rządzącego. Po drugie, donosi Onet, w niedzielę 15 października przypada "Dzień papieski", związany z rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża (16 października). Można się spodziewać, że przy okazji obchodów z ambon popłyną kazania o konieczności obrony Jana Pawła II przed "atakiem" ze strony opozycji, co ma związek z rzekomą wiedzą papieża nt. pedofilii w Kościele. Zdaniem informatorów Onetu miałoby to zaktywizować prawicowy elektorat.