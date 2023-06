Sondaż po Marszu 4 czerwca. Skok poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. PiS bez zmian

Zobacz wideo Śmiszek: Trzeba iść za ciosem po marszu

IPSOS w badaniu przeprowadzonym dla DoRzeczy.pl, zapytał ankietowanych, czy wezmą udział w najbliższych wyborach parlamentarnych. Dwie na trzy osoby udzieliły twierdzącej odpowiedzi - 60 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 7 proc. - "raczej tak". Łącznie daje to frekwencję na poziomie 67 proc. Do urn wyborczych nie ma zamiaru pójść 30 proc. uczestników badania - 8 proc. wybrało opcję "raczej nie", z 22 proc. - "zdecydowanie nie".

Najnowszy sondaż IPSOS: PiS bez zmian, KO ze wzrostem poparcia

Sondaż przeprowadzono po Marszu 4 czerwca i skierowaniu do Sejmu przez prezydenta nowelizacji ustawy "lex Tusk". Pierwsze miejsce zajęła Zjednoczone Prawica z wynikiem 35 proc. Portal wskazuje, że jest to taki sam wynik w porównaniu z ostatnim badaniem tej samej pracowni z 20 maja 2023 r. Druga jest Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 29 proc. wyborców (wzrost o 5 pkt proc.). Trzecie miejsce przypadło Konfederacji z poparciem na poziomie 13 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). Poza podium jest Trzecia Droga, czyli koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni - jej wynik to 10-proc. poparcie (spadek o 2 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby też Lewica, na którą chce zagłosować 7 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). AgroUnię wskazało 2 proc. uczestników sondażu, a 3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

W środę pisaliśmy o sondażu IBRiS dla Onetu, również przeprowadzonym po Marszu 4 czerwca, w którym wynik KO przekroczył próg 30 proc. poparcia. Pierwsze miejsce zajęło w nim Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9 proc. Na drugim znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,1 proc. głosów. Tu wzrost poparcia wyniósł 4,7 pkt proc.

Sondaż IPSOS dla portalu DoRzeczy.pl zrealizowano metodą CATI (wywiad z respondentem przez telefon) w dniach 5-7 czerwca 2023 r.

