Efekt Marszu 4 czerwca? Fala entuzjazmu wyniosła KO ponad 'magiczny próg' [NOWY SONDAŻ]

Pierwsze miejsce w sondażu przed wyborami parlamentarnymi zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 33,9 proc. ankietowancyh - wynika z badania firmy IBRiS dla Onetu. Jest to wzrost o 1,9 pkt proc. w stosunku do danych z połowy maja. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,1 proc. głosów. Tu wzrost poparcia jest jeszcze większy - 4,7 pkt proc. Topnieje zatem różnica między największymi siłami politycznym - teraz wynosi jedynie 3,8 pkt proc.

Najnowszy sondaż: KO ponad "magicznym progiem", Konfederacja na podium

Gorzką informacją dla opozycji może być utrata miejsca na podium przez "Trzecią Drogę", czyli koalicję PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni na rzecz Konfederacji. Gdyby wybory odbyły się w tym tygodniu, Konfederacja dostałaby 12,3 proc. głosów - w maju jej wynik był o 2,3 pkt proc. niższy. Wspomniana już "Trzecia Droga" zdobyła w badaniu 10,1 proc. poparcia i zanotowała znaczny spadek, bo aż o 4,5 pkt proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica - na zjednoczone pod jednym szyldem partie: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosnę i Partię Razem zagłosowałoby 8,8 proc. ankietowanych, czyli mniej 0,6 pkt proc. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 4,8 proc. pytanych przez IBRiS.

Onet przeliczył procentowe poparcie dla poszczególnych partii politycznych na liczbę mandatów w Sejmie. Podział sił w Sejmie wyglądałby następująco: PiS - 181 mandatów, KO - 159, Polska 2050 + PSL - 38, Konfederacja - 50, Lewica - 31, Mniejszość Niemiecka - 1. Prawo i Sprawiedliwość nie mogłoby samodzielnie rządzić, a i z Konfederacją większość byłaby dość chwiejna - 231 na 231 głosów potrzebnych do większości. Marsz 4 czerwca i ostatnie wydarzenia polityczne w kraju wpłynęły na deklaracje dotyczące udziału w wyborach. Ankietowani zostali zapytani o chęć udziału w głosowaniu - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 52,9 proc. ankietowanych (wzrost o 13,5 pkt proc. w porównaniu do ostatniego sondażu), "raczej tak" - 15,1 proc. (spradek o 8,1 pkt proc.). Razem daje to wynik niemal 60 proc. frekwencji.

***

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż we wtorek 6 czerwca 2023 r. [dwa dni po Marszu 4 czerwca - przyp. red.] na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

