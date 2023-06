Polacy ocenili decyzję Andrzeja Dudy ws. "lex Tusk". Jedna odpowiedź zdominowała badanie [SONDAŻ]

Zobacz wideo Duda mówi "sprawdzam" rządzącym i opozycji i składa nowelizację ustawy "lex Tusk"

Andrzej Duda w poniedziałek 29 maja zdecydował się podpisać ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich, zwaną także "lex Tusk". - Zdecydowałem się na podpisanie ustawy. Wierzę, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków komisji - powiedział prezydent. Jednak już pod koniec tygodnia, w piątek 2 czerwca zapowiedział zmiany w podpisanej ustawie. Nowelizacja - jak mówił - zawiera "cały szereg przepisów, które w tej ustawie regulują albo zmieniają te kwestie, które wzbudzają największe kontrowersje, które są zakłamywane bardzo często w mediach". - Ta nowelizacja zostanie złożona przeze mnie jeszcze dzisiaj do laski marszałkowskiej - mówił prezydent w piątek.

Podpisanie "lex Tusk" przez Andrzeja Dudę. Większość Polaków oceniła to negatywnie

SW Research przeprowadziło sondaż dla portalu rp.pl, w którym spytano respondentów, o to, jak oceniają decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy (zanim ogłosił jej nowelizację). 47,5 proc. badanych postrzega podpisanie ustawy przez Andrzeja negatywnie. Zaledwie 28,9 proc. oceniło tę decyzję pozytywnie. Z kolei 17,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie, a 5,9 proc. nie słyszało o podpisaniu przez prezydenta tej ustawy.

- Gorzej tę decyzję oceniają respondenci starsi i lepiej wykształceni. (...) Również sześciu na dziesięciu respondentów (59 proc.) z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców oraz nieco mniejsza część badanych (56 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto ma krytyczne zdanie dotyczące podpisania przez prezydenta Dudę ustawy powołującej komisję do spraw badania rosyjskich wpływów - powiedział Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji SW Research, cytowany przez "Rz".

Burza po wystąpieniu Andrzeja Dudy. "Cyrkowiec jakich mało" [KOMENTARZE]

Andrzej Duda o "lex Tusk": Przygotowałem nowelizację, zmienia kontrowersyjne zapisy

Przypomnijmy: w piątek Andrzej Duda zapowiedział nowelizację ustawy o komisji ds. wpływów rosyjskich. - Ustawa ta nie przewiduje, by werdykt komisji eliminował z życia publicznego, politycznego. Jest możliwości korzystania ze ścieżki sądowej (...). Korzystam z możliwości, którą daje polska Konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie w życie, skieruję ją także w tzw. trybie następczym do TK, by do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się także Trybunał Konstytucyjny. Uważam, że wobec wątpliwości, które są zgłaszane, jest jak najbardziej uzasadnione, by do TK wystąpić - mówił Andrzej Duda.

- Niech osoby, które decydowały się na udział w polskim życiu publicznym, mają odwagę, by stanąć przed komisją i powiedzieć, jaką rolę odegrały w tamtych czasach, jakie były ich intencje. Wierzę w to, że uczciwi ludzie, którzy rzeczywiście działali w interesie Polski, nie mają niczego do ukrycia i absolutnie nie mają czego się obawiać - podkreślił prezydent.