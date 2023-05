Spadek poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. W tym wariancie opozycja uzyskałaby większość w Sejmie [SONDAŻ]

Zobacz wideo Duda zdecydowanie o "lex Tusk": Nikt mnie nie zatrzyma!

W najnowszym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano ankietowanych: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by, Pan(i), w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?". Respondenci mieli do wyboru ugrupowania w następującej konfiguracji: Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga - Polska 2050 i PSL, Konfederacja, Lewica i Partia Razem oraz AgroUnia. Ankietowani mieli do wyboru również odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć". Jak zauważa WP, badanie zostało przeprowadzone przed decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy w sprawie powołania komisji ds. badań wpływów rosyjskich w Polsce, zwaną przez opozycję "lex Tusk".

Spadek poparcia dla PiS. Koalicja Obywatelska ze znacznym wzrostem poparcia

Na pierwszym miejscu w sondażu znajduje się PiS/Zjednoczona Prawica z wynikiem 31,8 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem, które zostało przeprowadzone dwa tygodnie temu, Zjednoczona Prawica straciła 0,9 pkt proc. Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 26,6 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) z wynikiem 14,1 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

Na kolejnym miejscu znalazła się Konfederacja, którą wybrało 10,1 proc. respondentów (wzrost o 0,7 proc.). Z kolei tuż za nią z wynikiem 10 proc. znajduje się Lewica i Partia Razem (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem). Na ostatnim miejscu znalazła się AgroUnia, na którą oddało swój głos 1,2 proc. badanych. Od momentu rozstania z Porozumieniem, ugrupowanie zyskało 0,2 pkt proc. poparcia. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 6,2 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys. Zjednoczona Prawica bez większości w Sejmie

Według wyliczeń prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego dla WP sporządzonych na podstawie powyższego badania Zjednoczona Prawica uzyskałaby około 172 mandatów, z kolei Koalicja Obywatelska - 141, Trzecia Droga - 65, Konfederacja - 41, Lewica - 40, Mniejszość Niemiecka - 1. Oznacza to, że Zjednoczona Prawica nie mogłaby utworzyć samodzielnego rządu. W wypadku koalicji z Konfederacją posiadałaby 213 mandatów, czyli o 18 za mało do większości w Sejmie. Natomiast Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica otrzymałyby około 246 mandatów, co dałoby jej szansę na większość w Sejmie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 26-28 maja na grupie 1000 osób. Ankieta została zrealizowana metodą CATI (wywiad telefoniczny) & CAWI (wywiad przy pomocy strony www) 50/50.