Kaczyński i Tusk osiągnęli identyczny wynik w nowym badaniu. Nie jest dobrze

Zobacz wideo Hołownia o podpisaniu "lex Tusk": Prezydent dolał oliwy do ognia. To się po prostu nie godzi!

CBOS w maju przeprowadził ankietę, w której zbadał poziom zaufania, jakim Polacy obdarzają polityków. Liderem pozostaje prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 54 proc. ankietowanych. To wynik o 2 pkt proc. mniejszy w porównaniu z kwietniową ankietą. Nie ufa mu z kolei 35 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.). Drugie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - ufa mu 45 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 6 pkt proc. Nieufność wobec polityka deklaruje 37 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.) W poprzednim miesiącu prezydent zajął trzecie miejsce w tym rankingu. Ostatnie miejsce na podium zajmuje lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Zaufaniem obdarza go 38 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.). Nie ufa mu natomiast 35 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.). W ubiegłym miesiącu polityk znalazł się na piątym miejscu.

REKLAMA

Ranking zaufania CBOS. Morawieckiemu i Kaczyńskiemu nie ufa ponad połowa Polaków

Premiera Mateusza Morawieckiego zaufaniem obdarza 38 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt proc.). Inaczej odbiera go natomiast 51 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.). Ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi ufa 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a 37 proc. deklaruje wobec niego nieufność (wzrost o 4 pkt proc).

Liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 34 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.). Nieufnych wobec niego jest 29 proc. ankietowanych (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem). Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 33 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z kwietniem). Nie ufa mu z kolei 54 proc. badanych, co stanowi spadek o 1 pkt proc. Również 33 proc. badanych ufa liderowi PO Donaldowi Tuskowi (wzrost o 5 pkt proc.) i tak samo, jak w przypadku Kaczyńskiego, nie ufa mu 54 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek ufa 30 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), a 33 proc. wyraża wobec niej nieufność (spadek o 1 proc.).

Ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze ufa 28 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.), a nie ufa mu 54 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z kwietniem). Z kolei ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu i ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa po 26 proc. badanych. Marszałkowi Senatu Tomasza Grodzkiego ufa 25 proc. Współprzewodniczącemu Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu 23 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się szef MSWiA Mariusz Kamiński (21 proc.), minister aktywów państwowych Jacek Sasin (20 proc.), prezes NBP Adam Glapiński (17 proc.), minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus (16 proc.) oraz prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen (15 proc.). Na ostatnim miejscu znalazł się były minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, któremu ufa 14 proc. ankietowanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-18 maja 2023 roku na próbie 1056 osób (w tym: 57,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).