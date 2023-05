Sondaż: PiS w koalicji z Kukizem nie zyskuje większości. Rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej

Zobacz wideo Wybory w dzień papieski? Hennig-Kloska: Będziemy gotowi

Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska oraz koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej i Polski 2050 - tak wygląda podium najnowszego badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Ankietowani odpowiadali na pytanie o to, "na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddałby/aby Pan/i swój głos?" Z deklaracji ankietowanych wynika, że frekwencja wyniosłaby 57 proc.

Sondaż: PiS w koalicji z Kukizem nie zyskuje większości. Rośnie poparcie dla KO

Pierwsze miejsce w badaniu zajmuje Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie) razem z Kukiz’15 - łączny wynik to 35,8 proc. poparcia i wzrost o 0,5 pkt. proc. w stosunku do badania z 11-12 maja. Co ciekawe, nie dowiadujemy się, jakie poparcie uzyskuje sama Zjednoczona Prawica. Drugie miejsce zajmuje z kolei Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,2 proc. Ona również zanotowała wzrost, tyle że na poziomie 0,2 pkt. proc. Trzecie miejsce przypada koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej i Polski 2050 - jej wynik to 14,9 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.). Kolejne miejsca zajęła Konfederacja, na którą chce zagłosować 11,5 proc. ankietowanych oraz Lewica - na nią głos oddałoby 9,5 proc. respondentów. Do Sejmu nie weszliby Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 2,7 proc. głosujących.

Portal wyliczył, że takie poparcie procentowe przekłada się na następującą liczbę mandatów: PiS i Kukiz'15: 191, KO: 124, PSL i Polska 2050: 65, Konfederacja: 45, Lewica: 34, mniejszość niemiecka w Polsce: 1.

* Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 maja 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 055 pełnoletnich osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię, bądź koalicję partii, będą głosować w wyborach do Sejm.

