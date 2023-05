Kaczyński rusza w "Trasę dotrzymanego słowa". Pierwszy przystanek to gmina, w której zwyciężył PiS

- Ruszamy z naszą nową kampanijną akcją "Trasa dotrzymanego słowa". To, co mówiliśmy przez ostatnie lata w wymiarze gospodarczym, strategicznych inwestycji, wielu projektów, po prostu myśmy to zrealizowali. Będziemy to Polakom przypominać, będziemy o tym Polakom mówić, będziemy budować jeszcze mocniej wiarygodność, sprawczość, skuteczność w dbaniu o Polskie interesy i o polskie bezpieczeństwo - mówił w piątek europoseł PiS Tomasz Poręba.

Jak dodał, "za prezesem ruszy klub parlamentarny". - Będziemy w małych, większych, mniejszych miejscowości, gdzie są i służą Polakom różnego rodzaju projekty obiecane i zrealizowane przez PiS - zaznaczał europarlamentarzysta. Przekazał, że trasa ma być kontynuowana przez kilka miesięcy.

- Trasa, w którą wyruszymy z naszym liderem, to trasa przez inwestycje kluczowe z punktu widzenia rozwoju, bezpieczeństwa i suwerenności. Inwestycje, które były atakowane, krytykowane, których słuszność była podważana przez polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjające im media - komentował w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Trasa dotrzymanego słowa". PiS rusza z przedwyborczą akcją

Sobotnie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka odbędzie się we wsi Kopczany w powiecie augustowskim i gminie Lipsk. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. w owej gminie PiS uzyskał 1,3 tys. głosów (64 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się PSL (15,43 proc.), SLD (9,27 proc.), KO (7,67 proc.) i Konfederacja (3,01 proc.).

Podobną akcję - pod hasłem #TuJestPrzyszłość - od tygodni prowadzą na terenie kraju działacze Koalicji Obywatelskiej. Ponadto, przewodniczący PO Donald Tusk w maju odpowiadał na pytania mieszkańców na spotkaniach otwartych w Kartuzach, Słupsku, Krakowie i Sulechowie.