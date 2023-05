Najnowszy sondaż IBRiS pokazał rozłam. Polacy podzieleni w sprawie waloryzacji 500 plus

Zobacz wideo Joński: Kaczyński i Ziobro zbudowali sobie przez 8 lat taki wymiar sprawiedliwości, który chroni swoich

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" zapytano ankietowanych: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) iw wyborach do Sejmu?". Najlepszy wynik uzyskała Zjednoczona Prawica z wynikiem 34,5 proc., co dałoby jej, według naszych szacunków, około 186 mandatów. Nieco gorzej wypada Koalicja Obywatelska - na nią zagłosowałoby 24,6 proc. wyborców, co dałoby wynik ok. 127 mandatów. Trzeci wynik wśród wyborców uzyskałaby Trzecia Droga - Polska 2050 i PSL otrzymując 14,2 proc. w badaniu i jednocześnie ok. 65 mandatów w Sejmie.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja, to ugrupowanie wybrało 11,1 proc. ankietowanych, co mogłoby dać ok. 46 mandatów, oraz Lewica Razem z wynikiem 9,3 proc. i ok. 35 mandatami. 6,3 proc. ankietowanych nie wie, na jakie ugrupowanie oddałoby swój głos.

800 plus. Polacy podzieleni w kwestii waloryzacji programu socjalnego

W badaniu zapytano także ankietowanych, o to, jak oceniają pomysł podniesienia świadczenia 500 Plus do 800 złotych. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński podczas konwencji w maju zapowiedział właśnie takie plany partii rządzącej od nowego roku. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 30,9 proc. ankietowanych. Z kolei "raczej dobrze" 23,8 proc. Wyniki przeciwników wyglądają bardzo podobnie. "Zdecydowanie źle" ocenia ten pomysł 29 proc. badanych, a "raczej źle" 13,1 proc. respondentów.

Badanych zapytano także o ich ocenę pomysłu lidera PO Donalda Tuska ws. przyspieszenia prac nad programem, tak, żeby obowiązywał od 1 czerwca 2023 roku, na kilka miesięcy przed wyborami, a nie od stycznia 2024 roku, jak proponuje partia rządząca. "Zdecydowanie dobrze" ten pomysł ocenia 21,6 proc. badanych, "raczej dobrze" 20,7 proc. Z kolei "zdecydowanie źle" ocenia go 36,4 proc. badanych, a "raczej źle" 16,9 proc. respondentów. Sondaż został przeprowadzony w dniach 19-21 maja, na próbie 1020 osób. Ankietę wykonano metodą CATI - telefonicznych, wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.

