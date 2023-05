Sondaż. PiS zyska bez koalicji z Suwerenną Polską? Politolog: Wyższy wynik mandatowy

Z najnowszego sondażu IPSOS dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań – są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, Konfederacja oraz wspólna lista Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

REKLAMA

W sondażu IPSOS zapytano ankietowanych o dwa warianty, czyli wspólny start Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski, zaś w drugim przyjęto, że obie partie wystartują oddzielnie.

Zobacz wideo "Chłopie, pójdź po rozum do głowy". Morawiecki zwrócił się do Tuska i nazwał go "oszustem"

W pierwszym wariancie wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica z wynikiem 35 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska - 24 proc., a trzecie wspólna lista Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, - 12 proc. Na Konfederację zagłosowałoby 11 proc. badanych, a na Lewicę – 9 proc. Na AgroUnię wskazało 2 proc. badanych. 6 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem / trudno powiedzieć".

W drugim wariancie Prawo i Sprawiedliwość otrzymałaby 34 proc. głosów. Koalicja Obywatelska uzyskałaby 25 proc. poparcia, a wspólna lista Polski 2050 i PSL 11 proc. 10 proc. ankietowanych wskazało na Konfederację. Lewicę popiera 9 proc. respondentów.

Suwerenna Polska otrzymałaby 3 proc. poparcia, a AgroUnia - 2 proc. 5 proc. Polaków nie wie na kogo oddałoby swój głos.

Politolog: PiS bez partii Ziobry uzyskałoby wyższy wynik mandatowy

Politolog Maciej Onasz porównał wyniki symulacji dla obu wariantów sondażu IPSOS. 1. PiS i SP razem i 2. PiS i SP osobno. ''Dowcip polega na tym, że PiS bez partii Ziobry uzyskałby (wedle symulacji) wyższy wynik mandatowy. Ale z perspektywy koalicji PiS(+SP)+КОН [Konfederacja - przyp. red.] udział SP w Zjednoczonej Prawicy jest korzystny'' - pisze na Twitterze.

Sondaż IPSOS dla portalu DoRzeczy.pl został zrealizowany metodą CATI w dniach 16-19 maja 2023 r. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000. Losowanie próby miało charakter warstwowo proporcjonalny. Kontrolowano miejsce zamieszkania respondenta pod względem województwa i kategorii wielkości miejscowości.

Koniec Solidarnej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry zmienia nazwę

Solidarna Polska na początku maja zmieniła nazwę na "Suwerenną Polskę". Decyzję ogłosił podczas kongresu partii w Warszawie minister sprawiedliwości i szef ugrupowania Zbigniew Ziobro.

- Powołujemy Suwerenną Polskę, aby jasno powiedzieć twarde "nie" planom tych, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie: naszej niepodległości (...). Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe. I o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas za nas, to walka o godne życie, godziwą płacę za uczciwą pracę, o dobro polskich rodzin, interesy rolników - mówił prezes Zbigniew Ziobro.

Koniec Solidarnej Polski. Partia Zbigniewa Ziobry zmienia nazwę, by powiedzieć twarde "nie"

Partia Zbigniewa Ziobry powstała przed jedenastoma laty. W Sejmie zasiada obecnie 20 posłów tego ugrupowania, partia ma też jednego senatora, dwóch europosłów i 18 radnych wojewódzkich.