Sondaż. Smutne wieści dla Kaczyńskiego. PiS może stracić w Sejmie kilkadziesiąt mandatów. I większość

W najnowszym sondażu IBRiS dla Onet.pl Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 32 proc. poparcia, czyli ok. 2 punktów procentowych mniej w porównaniu do badania z marca. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 25,4 proc. (wzrost o ok. 0,9 pkt. proc.). Podium zamyka Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL, którą chce poprzeć 14,6 proc. badanych (w poprzednim badaniu było to 15 proc.).

Na wprowadzenie posłów do Sejmu ma szansę także Konfederacja (10 proc., wzrost o ok. 1 pkt. proc.) oraz Lewica (9,4 proc., wzrost o ok. 0,3 pkt. proc.). 8,6 proc. badanych nie wie, na kogo oddać głos. Szacunki wskazują, że przy takich wynikach PiS wprowadziłby do Sejmu 182 posłów, KO - 133, Polska 2050 i PSL - 68, Konfederacja - 40, a Lewica - 36. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby już większości, nawet przy ewentualnej koalicji z Konfederacją.

Sondaż został przeprowadzony we wtorek na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Wybory parlamentarne 2019

Jeśli w powyższym sondażu uwzględnilibyśmy tylko zdanie wyborców, którzy wskazali partię, na którą chcieliby zagłosować, PiS miałoby 35,01 proc. poparcia, KO - 27,79 proc., Polska 2050 i PSL - 15,97 proc., Konfederacja - 10,94 proc., a Lewica - 10,28 proc.

Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu w 2019 r. zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., Lewica - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 44, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Siedmiu posłów jest niezrzeszonych.