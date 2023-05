Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski z wynikiem 32,7 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego tydzień wcześniej przez tę samą instytucję). Portal zwraca uwagę, że ankietowani odpowiadali na pytania związane z preferencjami politycznymi przed weekendową konwencją PiS-u i obietnicami wyborczymi, w tym waloryzacją świadczenia 500 plus.

Wybory parlamentarne. PiS bez większości, nawet w koalicji z Konfederacją

Drugie miejsce wśród ankietowanych zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 24,5 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.). Trzecia jest Koalicja Polska 2050-PSL, którą popiera 14,8 proc. Polaków (tu również wzrost poparcia o 0,1 pkt proc.). W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie: Lewica, na którą chce głosować 10 proc. ankietowanych (wzrost poparcia o 1,6 pkt proc.) oraz Konfederacja z wynikiem 9,4 proc. (partia zanotowała największy ze wszystkich spadek: o 1,8 pkt proc.). Progu wyborczego nie przekroczy Porozumienie z AgroUnią - poparcie na poziomie 1 proc. 7,6 proc. ankietowanych przyznało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Chęć udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 55 proc. badanych. Z kolei aż 41,1 proc. podkreśla, że nie ma zamiaru głosować - 26,1 proc. udzieliło odpowiedzi, że "zdecydowanie nie chce" uczestniczyć w wyborach. Niezdecydowanych jest mniej niż 4 proc. ankietowanych.

Jak te liczby przekładają się na mandaty w Sejmie? PiS uzyskałby 180 mandatów, KO - 130, Polska 2050-PSL - 71, Lewica - 41, Konfederacja - 37. Zatem PiS razem z Konfederacją miałyby 217 mandatów, a to za mało, by rządzić. Większość zyskują natomiast łącznie trzy bloki opozycyjne: KO, Lewica i Polska 2050-PSL mają w sumie 242 mandaty.



Tusk do Kaczyńskiego: Przyjmijmy waloryzację wspólnie

W poniedziałek Donald Tusk w Krakowie odniósł się do obietnic, które w weekend przedstawił Jarosław Kaczyński na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. - Najwięcej emocji, co zrozumiałe, wzbudziła zapowiedź prezesa dotycząca zamiany 500 plus na 800 plus. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby to obliczyć. Od momentu, gdy 500 plus stało się rzeczywistością polskiej rodziny z dziećmi inflacja spowodowała, że dziś, jeśli chcemy uczciwie zrewaloryzować te 500 plus - aby znaczyło tyle, ile w dniu, gdy zostało po raz pierwszy wypłacone - to właśnie mniej więcej tyle powinniśmy zaproponować waloryzacji. To nie jest żaden podarek ze strony władzy - powiedział Donald Tusk w Krakowie.

Przypomnijmy, że w niedzielę prezes PiS zapowiedział, że od przyszłego roku kwota świadczenia z programu Rodzina 500+ zostanie podniesiona do 800 złotych. - Od nowego roku 500 plus to będzie ciągle nazwa - jak sądzę - pamiętana, ale suma będzie już inna - 800 plus - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Szef partii rządzącej obiecał też wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także prywatnych. Mają też zostać zniesione opłaty za przejazd drogami ekspresowymi.

Sondaż United Surveys dla WP przeprowadzono w dniach 12-14 maja 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na grupie liczącej tysiąc osób. Liczbę mandatów wyliczył prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzaskowski o konwencji PiS: Miesiącami myśleli, jak nam założyć nelsona

