PiS ma szansę znowu rządzić po wyborach. Jest jedno "ale" [SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że wciąż największe szanse na zwycięstwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych ma Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 33 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. względem badania marcowego. Taki rezultat nie pozwoliłby jednak ugrupowaniu na samodzielne rządu.

PiS i Konfederacja mogłyby stworzyć koalicję

Najwyższy wynik wśród partii opozycyjnych niezmiennie notuje Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 24,8 proc. respondentów. To spadek o 1,6 pkt proc. Wyborcze podium zamyka Konfederacja, którą popiera 10,4 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy formacje: Lewica (9,4 proc. - wzrost o 0,9 pkt proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (8 proc. - wzrost o 0,1 pkt proc.) oraz PSL (6,4 proc. - wzrost o 0,2 pkt proc.).

Prawo i Sprawiedliwość - co od miesięcy pokazują sondaże - nie może liczyć na poparcie, które pozwoliłoby mu na samodzielne rządy. Według symulacji podziału mandatów i tym razem tak jest. "Rzeczpospolita" podkreśla jednak, że PiS mógłby stworzyć koalicję, która dostałaby 239 miejsc w Sejmie (w marcu było to 240). To o 9 mandatów więcej niż opozycja.Przy takich wynikach Koalicja Obywatelska mogłaby wprowadzić do niższej izby 134 posłów, Lewica - 35, a PSL - 20.

