Najnowszy sondaż United Surveys* dla Wirtualnej Polski wskazuje, że gdyby wybory parlamentarne przeprowadzono w ostatni weekend, Prawo i Sprawiedliwość dostałoby 33,1 proc. głosów [wzrost o 0,6 proc. w stosunku do poprzedniego badania dla WP sprzed dwóch tygodni - przyp. red]. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,1 proc. [wzrost o 2 pkt proc.]. Ostatnie miejsce na podium przypadło koalicji PSL i Polski 2050, która najprawdopodobniej powstanie jeszcze w kwietniu - mówiła o tym w Porannej Rozmowie Gazeta.pl Paulina Henning-Kloska z ugrupowania Szymona Hołowni. Partie popiera 14,3 proc. badanych [o 0,6 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej]. Czwarte miejsce zajmuje Lewica - 9,4 proc. głosów [spadek o 1,8 pkt proc.], piąte - Konfederacja z wynikiem 9,3 proc. [o 1 pkt proc.]. Na koalicję AgroUnii i Porozumienia zagłosowałoby 0,4 proc. badanych [wzrost o 0,4 pkt proc.]. Niemal 8,5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo odda swój głos.

Obietnice PiS-u przestają działać, zaczynają się kłopoty przed wyborami

Zgodnie z wynikami tego sondażu frekwencja wyniosłaby 51,4 proc. Polaków. Takie poparcie przekłada się na 183 mandaty dla PiS-u i 37 dla Konfederacji. Oznacza to, że koalicja tych ugrupowań nie da większości w Sejmie [wynosi ona 231 mandatów - przyp. red.]. To nie koniec złych wiadomości dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Z innego opublikowanego przez WP sondażu wynika, że Polacy źle oceniają działania rządu związane z kryzysem w rolnictwie, który powstał z powodu napływu zboża z Ukrainy. Prawie 70 procent badanych wystawiło negatywną ocenę. Zadowolonych z decyzji gabinetu Mateusza Morawieckiego jest niespełna 20 proc. ankietowanych, a 10,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie postępowanie rządu w obliczu kryzysu zbożowego oceniła ponad połowa ankietowanych. 14 proc. twierdzi, że rząd zdecydowanie dobrze sobie radzi, a 40 procent wybrało ocenę "raczej dobrze". Odmiennego zdania było 30 proc. badanych. Wyborcy opozycji odmiennie ocenili sprawę. Aż 70 proc. zdecydowanie źle odebrało działania rządu, a 17 proc. "raczej źle". Tylko 7 proc. pytanych dało pozytywną odpowiedź.

"Rz": Polski zakaz przewozu produktów rolnych łamie akty prawne UE

W związku z napływem ukraińskiego zboża do Polski minister rozwoju i technologii wydał rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozwiązanie przedstawił w sobotę prezes PiS, jako Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi. Dokument zakłada, że zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Wymienia też w 18 punktach produkty, objęte zakazem. To zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetwórstwa warzyw i owoców, wina, wołowina, cielęcina, mleko i jego przetwory, wieprzowina, baranina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele, a także grupę produktów określonych jako pozostałe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), czyli między innymi żywe świnie, konie, bydło i mięso z uboju. Rozporządzenie zostało podpisane w porozumieniu z ministrem finansów i ministrem rolnictwa. Na decyzję Warszawie zareagowała Bruksela. Komisja Europejska przypomniała, że polityka handlowa należy do kompetencji unijnych i kraje członkowskie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji w tym zakresie.

* Badanie przeprowadzono w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. metodą CATI&CAVI (ratio 50/50) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

