W opublikowanej we wtorek rozmowie z gazetą "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) Radosław Sikorski skoncentrował się przede wszystkim na wojnie w Ukrainie, ale mówił też o wewnętrznej polityce Polski i Unii Europejskiej. Pytany o ocenę niemieckiego "punktu zwrotnego" (Zeitenwende), czyli zapowiedzianego przez kanclerza Olafa Scholza po rosyjskiej napaści na Ukrainę zwrotu w polityce bezpieczeństwa Niemiec, szef MSZ przypomniał swoje słowa wypowiedziane w Berlinie w 2011 roku.

Powiedział wówczas, że bardziej obawia się niemieckiej bezczynności niż niemieckiej siły. Te słowa pozostają zdaniem polityka aktualne także dzisiaj. - Wszyscy na Zachodzie nie tylko rozbroiliśmy się po 1989 r., ale także zdeindustrializowaliśmy pod względem obronności. Obecnie podejmowane są wysiłki. Musimy działać szybko, ponieważ Ukraina jest pod presją - zaapelował Radosław Sikorski.

Nieprzerwana pomoc dla Ukrainy

Szef MSZ zapewnił, że Polska pomoc militarna dla Kijowa nie tylko będzie kontynuowana, ale cały czas trwa. Odniósł się w ten sposób do słów byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który we wrześniu 2023 r. stwierdził, że Polska nie wysyła już broni Ukrainie. - Nie był to jedyny przypadek tego rządu, w którym czyny i słowa nie szły w parze. Pomoc trwa cały czas. Będzie kontynuowana. Szukamy sposobów na jej zwiększenie, zarówno z zapasów, jak i z nowej produkcji przemysłowej - przyznał Sikorski.

Radosław Sikorski przypomniał też, że Polska przeznacza na obronność cztery procent produkcji gospodarczej. Z budżetu obronnego w wysokości 40 mld połowa wydawana jest na zakup nowego sprzętu wojskowego. Zamówienia w USA opiewają na 50 mld euro, podczas gdy cała UE w 2022 roku złożyła zamówienia na prawie 100 mld. - Zawsze zwracam na to uwagę Amerykanom. Robimy to, aby powstrzymać agresywnego dyktatora - powiedział polityk w rozmowie z "FAZ".

Apel o mobilizację sił

Radosław Sikorski zauważa jednak, że wojny wygrywane są na polach bitwy i zależą także od zdolności produkcyjnych. Dowodzi, że Zachód jest 20 razy silniejszy ekonomicznie, ale to Rosja przoduje w produkcji amunicji. Dlatego tak ważna jest mobilizacja sił. - Gdyby Amerykanie wstrzymali swoją pomoc, mielibyśmy poważny dylemat: albo zastąpić Amerykę, czyli podwoić nasze wysiłki, albo pozwolić Putinowi podbić Ukrainę - podkreślił.

Na pytanie, czy ze strony Rosji Polsce grozi niebezpieczeństwo, szef MSZ odpowiada, że kiedy Władimir Putin grozi jakiemuś państwu, mówi to na poważnie. A groził już Polsce, Łotwie, Finlandii. Zdaniem Radosława Sikorskiego Zachód zbyt często nie traktował Putina poważnie. - Na Białorusi są rosyjskie czołgi. Teraz Rosja przeniosła tam również broń jądrową. A broń nuklearna w pobliżu Królewca, rakiety Iskander, może dosięgnąć Berlina. Zawsze dziwi mnie, że nie jest to tematem w Niemczech - stwierdził polityk.

O reformie traktatów UE

Odnosząc się do tego, jak Polska zachowa się w sprawie reformy unijnych traktatów, minister spraw zagranicznych zapowiada konieczność przedyskutowania wagi i podziału głosów. Polska obecnie ma znacznie mniejszą wagę głosu w UE niż wcześniej. - Niemcom i Francji jest teraz bardzo łatwo utworzyć mniejszość blokującą, podczas gdy dla wszystkich innych jest to prawie niemożliwe - zauważył Sikorski. Polityk przywołał przykład niemieckiego Bundesratu, drugiej obok Bundestagu izby parlamentu, w skład której wchodzą przedstawiciele krajów związkowych. Największe landy mają tu po sześć głosów, mniejsze trzy. - Powinniśmy dążyć do osiągnięcia sprawiedliwego podziału głosów, tak aby nikt nie czuł, że jest pomijany - zaznaczył.

Pytany o energiczne, ale i polaryzujące, działania rządu Donalda Tuska przeciwko zmianom pozostawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, Sikorski stwierdził, że "media publiczne były w rękach skrajnych partyjnych propagandystów, którzy łamali prawo i statuty tych mediów". Jego zdaniem media te muszą zostać "zderadykalizowane".

Wyjaśniając zamieszanie wokół aresztowania i późniejszego ułaskawienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, szef MSZ podkreślił, że działalność, jaką uprawiali obaj politycy PiS (w tym fałszowanie dokumentów, wrabianie w przyjmowanie łapówek, czy wykorzystywanie programu szpiegowskiego Pegasus przeciwko swoim krytykom) musi być ukarana. - Musimy wysłać sygnał, że takie metody są niedopuszczalne. Sygnał dla całego pokolenia - skonkludował Radosław Sikorski.

