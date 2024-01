Niemieckie media o Polsce: Wszędzie siedzą PiS-owcy, przed Tuskiem trudne zadanie

"Każdy szpital, każdy teatr; niemal wszędzie w Polsce w kluczowych miejscach siedzą PiS-owcy. Liberał Tusk wygrał wybory, ale dopiero teraz widać, jak trudno jest przezwyciężyć autorytaryzm" - piszą Olaf Heuser i Jan Puhl w portalu tygodnika "Der Spiegel". Autorzy nawiązują do niedawnej demonstracji zwolenników Jarosława Kaczyńskiego przed budynkiem Sejmu w Warszawie. Jej uczestnicy krzyczeli: "Dyktatura, dyktatura Tuska", zarzucając rządowi Donalda Tuska to, co sami praktykowali przez ostatnie osiem lat - przebudowę państwa zgodnie z własnymi autokratycznymi wyobrażeniami - uważają dziennikarze.

Jak odbić instytucje z rąk PiS?

"PiS w minionych ośmiu latach zatroszczył się o szereg ustaw i przepisów, które utrwaliły jego panowanie. A przede wszystkim wszędzie usadowił swoich ludzi. Trudno znaleźć szpital czy teatr, który nie jest kierowany przez ludzi PiS, nie mówiąc o sędziach, urzędach i państwowych przedsiębiorstwach. Tusk musi się pozbyć tych ludzi. To trudne zadanie" - wskazuje Jan Puhl.

Przykładem jest zdaniem autora sytuacja w mediach publicznych, które za rządów PiS stały się "bezkrytyczną tubą przekazującą treści zgodne z linią rządu". "Często powtarzam, że Polska jest pewnego rodzaju mikrokosmosem, na przykładzie którego można badać społeczne zmiany, które mogą zakwitnąć także u nas (w Niemczech). Globalizacja, jako ogólny wielki paradygmat, powstała tam szybciej niż u nas" - uważa niemiecki dziennikarz. "W Polsce prawicowi populiści szybciej doszli do władzy" - zaznacza, przypominając, że partia Jarosława Kaczyńskiego po raz pierwszy zdobyła władzę w 2005 roku.

Nauczka dla Niemców

Portal t-online uważa, że z walki o władzę między demokratami a autokratami w Polsce wnioski powinni wyciągnąć także Niemcy. "Pomimo konstytucji i zasad postępowania, w demokratycznym procesie, niezwykle ważną rolę odgrywają niepisane zasady; tyle że zwykle się ich nie zauważa. Nie tylko prawo, którego można dochodzić przed sądem, ale także niewidzialna granica politycznej przyzwoitości są gwarancją, że zmiana władzy przebiega bezszelestnie i bezproblemowo, tak jak oczekują wyborcy" - pisze w komentarzu Florian Harms.

Gdy "wrogowie demokracji" obejmują urzędy, mogą manipulować ustawami, zmieniać postępowanie i podkopywać niezależność sędziów, którzy powinni kontrolować zgodność z prawem takich manewrów. "Podpalacze" ignorują niepisane prawa wzajemnego szacunku - wskazuje dziennikarz. "Gdy raz wejdą przez drzwi do ośrodków władzy, trudno ich stamtąd usunąć. Wygrać z nimi w wyborach? To nie wystarczy, ponieważ umiejscowili swoich ludzi na wszystkich wpływowych stanowiskach. W ten sposób niszczą demokrację od wewnątrz" - podkreśla.

Komentator porównał PiS do niemieckiej prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). "Kto chce rzeczywiście zobaczyć, jakie konsekwencje miałoby przejęcie przez AfD rządów, powinien spojrzeć na Polskę" - czytamy w portalu t-online.

Rewitalizacja Trójkąta Weimarskiego, Berlin chce handlować z Polską

W niemieckich mediach nie brakuje także cytatów polityków, którzy wyrażają nadzieje na polepszenie stosunków z Polską. Szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) Christoph Heusgen liczy na ponowne ożywienie Trójkąta Weimarskiego - nieformalnej platformy współpracy między Niemcami, Francją i Polską. - Uważam za bardzo ważne rozszerzenie niemiecko-francuskiego tandemu o Polskę, największy kraj w Europie Wschodniej - powiedział w wywiadzie dla internetowego wydania gazety "Merkur".- Byłoby wspaniale, gdyby to się udało. Zaproszenie jest aktualne - zaznaczył były doradca kanclerz Angeli Merkel.

Wiele gazet, w tym "Tagesspiegel", publikuje również depeszę DPA z wypowiedzią ministerki gospodarki landu Berlin. - Zmiana rządu w Polsce otworzyła szansę na wyraźne pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej - powiedziała Franziską Giffey. Polityczka współrządzącej w stolicy Niemiec SPD opowiedziała się za wdrożeniem "nowego rozdziału" w relacjach między Polską a Niemcami, podkreślając szczególną rolę w tym procesie Berlina i obszaru nadodrzańskiego. Polska, będąca najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie, jest dla Niemiec centralnym partnerem gospodarczym. Jest także drugim najważniejszym rynkiem zbytu. Berlińskie firmy wyeksportowały w 2022 roku do Polski towary o wartości ponad jednego miliarda euro. Jeśli chodzi o import na rynek berliński, Polska z 1,9 mld euro zajęła w 2022 roku pierwsze miejsce.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.