Niemiecka prasa o aresztowaniu Kamińskiego i Wąsika. "Skandal, parodia, eskalacja"

Niemiecka prasa obszernie komentuje w czwartek zatrzymanie byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnie przez sąd.

REKLAMA

"Między parodią a skandalem" - tak zatytułowany jest komentarz w dzienniku "Sueddeutsche Zeitung". "Oczywiście wszystko to jest wielką prowokacją: prezydent zaprasza na wydarzenie w swojej rezydencji dwóch skazanych. Obaj politycy PiS, poszukiwani listami gończymi, deklarują jeszcze przed kamerami telewizyjnymi, że chcą zostać u prezydenta‚ aż zło przegra'. Pozwolili, by do tego doszło. Mogli też pójść na najbliższy komisariat i stawić czoła prawomocnemu wyrokowi. Ale to nie nadaje się na wielką opowieść spiskową" - komentuje Viktoria Grossmann w "SZ".

Zobacz wideo Organizatorzy "Protestu Wolnych Polaków" mówią o 300 tysiącach zgromadzonych

Policja nie zawahała się, a prezydent Andrzej Duda udaje oburzonego i obrażonego, bo jego ułaskawienie sprzed lat już się nie liczy. PiS buduje teraz mit prześladowanej politycznie partii, uciskanej przez tyrana Tuska - czytamy.

Z perspektywy PiS demokracja, praworządne państwo z podziałem władzy i niezależnymi instytucjami jest przeciwnikiem tych, którzy wierzą, że są ponad prawem, a ludzie PiS dziwią się teraz, że sądownictwo wciąż funkcjonuje tak dobrze i może być dla nich niebezpieczne - komentuje autorka. Jak stwierdza dziennikarka, czwartkowa demonstracja zwolenników PiS pokaże, ilu ludzi partia ta potrafi zmobilizować i czy będą tylko wykrzykiwać brutalne rzeczy, czy też je robić. A wtedy okaże się, czy to, co robi PiS, zapisze się w pamięci jako parodia czy zagrażający państwu skandal - komentuje "SZ".

Andrzej Duda jako obrońca

Niemiecka agencja prasowa DPA, a za nią inne dzienniki i portale, informuje, że były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński - na znak protestu - rozpoczął strajk głodowy. Media podają także, że prezydent Duda potępił działania sił bezpieczeństwa i broni obu polityków jako "uczciwych ludzi".

DPA cytuje Lecha Wałęsę, który powiedział Onetowi, że "prezydent pomagał kryminalistom". - Prawdopodobnie trzeba nasłać na niego policję, aby też go doprowadziła w inne miejsce - powiedział Wałęsa. Agencja informuje, że również premier Donald Tusk zarzucił Dudzie sabotaż.

Z kolei dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreśla, że Polska przeżywa próbę sił, a aresztowanie Kamińskiego i Wąsika było punktem kulminacyjnym. Aresztowanie obu polityków to zły omen dla pomyślnej kohabitacji rządu Tuska z prezydentem Dudą - wnioskuje warszawski korespondent gazety, Gerhard Gnauck.

"Walka o władzę" eskaluje

Podobnie berliński dziennik "Tagesspiegel" pisze, że aresztowanie było kolejną "eskalacją walki o władzę między prezydentem a premierem", jak przed świętami zmagania o kontrolę mediów publicznych.

Jak czytamy, źródłem nowego konfliktu jest spór o reformę sądownictwa. W ciągu ośmiu lat rządów PiS próbował podporządkować sądownictwo swoim wytycznym i obsadzić je swoimi zwolennikami. Ówczesna opozycja i dzisiejszy rząd uważają niektóre z uchwalonych przez PiS przepisów za niezgodne z konstytucją - pisze dziennik, przypominając, że również UE uznała działania PiS za zagrożenie dla praworządności i wszczęła postępowanie przeciwko Polsce.

Tusk zapowiedział korektę reformy sądownictwa, ale stosowne ustawy może zmienić tylko w kooperacji z Dudą. "Tagesspiegel" przytacza opinię niemieckiego eksperta Kaia-Olafa Langa z berlińskiej Fundacji Nauka i Polityka, który mówi, że "Polska pogrąża się w kryzysie państwowym". - Teraz wychodzą na jaw konsekwencje dualizmu prawnego, gdy sądownictwo jest instrumentalizowane do partyjnych celów politycznych - powiedział Lang. Jego zdaniem Duda nie chce budować mostów, a konflikt dalej się zaostrzy.

Lang uważa, że Tusk mógł odczekać, aż Kamiński i Wąsik opuszczą siedzibę Dudy i potem ich aresztować. - Teraz grozi kryzys konstytucyjny. Możliwe, że Duda zaskarży ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego z popierającą PiS Julią Przyłębską i że wyznaczeni przez PiS sędziowie orzekną, iż parlament ze względu na brak dwóch posłów nie ma odpowiedniego składu - uważa niemiecki ekspert.

Bez spektakularnych zdjęć

Lewicowy dziennik "Tageszeitung", opisując aresztowanie Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim, zwraca uwagę na brak "spektakularnych zdjęć" obu byłych ministrów w kajdankach. "Dwa główne radiowozy były zaparkowane w ciemnym zaułku, z dala od kamer. Nie było sensu, by Kamiński i Wąsik opierali się aresztowaniu i byli z głośnymi okrzykami wyprowadzani z Pałacu" - pisze warszawska korespondentka gazety Gabriele Lesser.

"To właśnie o te zdjęcia chodziło narodowo-populistycznemu Prawu i Sprawiedliwości. Bo zdjęcia z aresztowania dwóch byłych ministrów, którzy rzekomo ‘walczyli z korupcją w kraju', mogłyby być bardzo dobrze wykorzystane w partyjnej propagandzie przeciwko nowemu rządowi" - czytamy.

Teraz prezydent Duda może w dowolnym momencie ułaskawić swoich byłych partyjnych kolegów po raz drugi [Duda po godz. 15 przekazał, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe - red. Gazet.pl], ale zakłada się, że wkrótce może zostać wszczęty kolejny proces przeciwko Kamińskiemu i Wąsikowi z powodu nadużycia władzy. Chodzi o zakup przez polskie służby specjalnego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i wykorzystanie go przeciwko demokratycznej opozycji - wyjaśnia "TAZ". Duda może chcieć ułaskawić Kamińskiego i Wąsika dopiero po tym wyroku, ale wyrok musiałby zapaść bardzo szybko, bo kadencja Dudy kończy się za półtora roku. "Wątpliwe jest, czy inny prezydent również ułaskawiłby tę dwójkę" - pisze "TAZ".

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle. Autorką tekstu jest Katarzyna Domagała-Pereira.