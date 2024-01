Ekspert: Polityka niemiecka wobec muzułmanów zawiodła. "Kluczowe są meczety"

Jak zaznaczył w niedzielnym wywiadzie dla "Die Welt" publicysta i były prawnik Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych (DITIB) Murat Kayman, nie udało się przenieść religijnych wspólnot muzułmańskich początkowo kształtowanych przez zagranicę w struktury niemieckie. W ten sposób Turcja i jej prezydent Recep Tayyip Erdogan nadal odnoszą sukces, ponieważ muzułmanie nie identyfikują się z Niemcami jako obywatele, ale postrzegają siebie jako turecką mniejszość narodową za granicą. "A kluczowym instrumentem w tym są meczety" – wskazuje ekspert.

Jego zdaniem nie ma znaczenia, czy imamowie są szkoleni w Turcji, czy w Niemczech. Ważne jest to, jaką postawę wobec społeczeństwa kształtuje się u muzułmanów w Niemczech. "Ich muzułmańskie wpływy powinny przynieść korzyści całemu społeczeństwu. Tymczasem jesteśmy oddaleni od tego o lata świetlne" – powiedział ekspert.

Wpływ radykalnych influencerów

Aby uwolnić muzułmańskie społeczności od uzależnienia od wpływów z zagranicy, polityka powinna zmienić swoje podejście – twierdzi prawnik. Dofinansowani i zatrudnieni na pełen etat imamowie wcale nie są potrzebni; modlitwę przecież mogą prowadzić również doświadczeni członkowie wspólnoty. To, co dzieje się w społecznościach meczetów w zakresie pracy społecznej i edukacyjnej, może być wspierane przez państwo bez naruszania zasady neutralności.

Kayman zwrócił uwagę na silny wpływ, jaki mają radykalni islamistyczni influencerzy na młodzież muzułmańską w mediach społecznościowych w Niemczech. Ich przesłanie można ująć krótko w słowach: "Państwo niemieckie i niemieckie społeczeństwo nie chcą, abyście byli porządnymi muzułmanami. Tylko jeśli porzucicie swoją religię, Niemcy są gotowi was zaakceptować".

Niemieckie społeczeństwo przeciwnikiem

Niemieckie społeczeństwo jest przedstawiane jako przeciwnik – uważa ekspert. Religia dla wielu młodych muzułmanów jest bardzo ważna, chociaż nie praktykują jej aktywnie. "To coś, co daje im poczucie własnej wartości, jest czymś własnym" – tłumaczy Marat Kayman. Tymczasem ekstremiści starają się sugerować, że religia muzułmańska jest atakowana i że trzeba ją bronić przed większością społeczeństwa, a w razie wątpliwości, nawet siłą. W tym kontekście publicysta zwrócił także uwagę na silny antysemityzm, który występuje w wielu strukturach oraz na poziomie podstawowym wśród muzułmanów w Niemczech. "Również przedstawiciele, których zaprasza się na przyjęcia noworoczne czy do prezydenckiego Zamku Bellevue, pozwalają na to i nie starają się temu przeciwdziałać" – powiedział Kayman. Niejednokrotnie niemiecka polityka zadowala się symbolicznymi gestami przedstawicieli organizacji, nie naciskając zdecydowanie na rzeczywiste zwalczanie tego problemu.

Prawnik i publicysta Kayman był w latach 2014-2017 prawnikiem DITIB, zanim się zdystansował od linii politycznej tej instytucji i wystąpił z niej. Później współzałożył Stowarzyszenie Alhambra, zrzeszające umiarkowanie konserwatywnych oraz liberalnych niemieckich muzułmanów.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle