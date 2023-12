Niemiecki Związek Dziennikarzy (DJV) odniósł się do zmian w polskich mediach publicznych. "Radio i telewizja muszą być niezależne" - głosi informacja prasowa opublikowana w czwartek, 28 grudnia, na stronie internetowej DJV.

To reakcja - jak czytamy - na zapowiedź ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza dotyczącą likwidacji i restrukturyzacji TVP, Polskiego Radia i agencji prasowej PAP. "Ta żałosna gra o publiczną radiofonię i telewizję w Polsce musi się skończyć" - powiedział cytowany w informacji przewodniczący DJV Mika Beuster. "Deficyty strukturalne sprawiły, że nadawcy stali się pionkiem w politycznej grze" - czytamy dalej.

Zmiany w TVP, Polskim Radiu i PAP. "Niezależne dziennikarstwo"

DJV wskazuje, że przy restrukturyzacji należy zadbać o to, by publiczni nadawcy nie byli już finansowani z pieniędzy podatników, a politycy nie decydowali o stanowiskach kierowniczych. Szef DJV przypomniał, że publiczna radiofonia i telewizja w Polsce zdegradowana za rządu PiS do roli "aparatu propagandowego". "Teraz ważne jest, aby jak najszybciej górę wzięło niezależne i krytyczne dziennikarstwo" - stwierdził Beuster. I podkreślił, że na dłuższą metę musi to nastąpić niezależnie od większości politycznej w parlamencie.

VEJ: "Puczystowskie" odwołanie kierownictwa

Tydzień wcześniej do zmian w polskich mediach publicznych krytycznie odniosło się Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (VEJ) z Monachium. Jego przewodniczący Ralf Schneider "ostro skrytykował obchodzenie się rządu w Polsce z mediami publicznymi" - głosi informacja prasowa opublikowana przez VEJ 20 grudnia. Sposób informowania przez media publiczne finansowane z podatków lub abonamentu słusznie podlega szczególnej kontroli. "Kto pracuje za publiczne pieniądze, musi spełniać wysokie standardy" - czytamy. Jednak - jak krytykuje VEJ - "puczystowskie" odwołanie kierownictwa mediów publicznych "z demokratycznego punktu widzenia i w kontekście europejskiej wspólnoty wartości nie jest w porządku". "Krytyczne media są niewygodne, to ich zadanie. Nie wróży to dobrze, gdy nowo wybrany rząd kraju UE próbuje ukrócić krytykę" - skomentował Ralf Schneider.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.