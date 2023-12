Drastyczny spadek poparcia dla Olafa Scholza w sondażach zaufania, AfD z nowym rekordem

Według opublikowanego we wtorek (19.12.2023) badania dla telewizji RTL/ntv jedynie 20 procent Niemców deklaruje, że darzy kanclerza dużym zaufaniem. To drastyczny spadek w porównaniu do 2020 roku, kiedy to w trudnym czasie pandemii koronawirusa zaufanie do urzędu kanclerza Niemiec deklarowało jeszcze 75 procent badanych.

We wschodnich regionach Niemiec wskaźnik ten jest jeszcze niższy niż dla całego kraju i wynosi zaledwie 12 procent. Niewielkie zaufanie do kanclerza z SPD mają nie tylko wyborcy opozycyjnej chadecji CDU/CSU, ale także współrządzącej Niemcami liberalnej FDP. Wśród elektoratu prawicowo-populistycznej AfD zaufanie do kanclerza Niemiec deklaruje zaledwie 1 procent respondentów.

Niewiele lepiej w sondażu zaufania wypada cały niemiecki rząd. Podczas gdy pod koniec 2020 roku cieszył się on dużym zaufaniem 63 procent badanych, to obecnie jest to już tylko 21 procent. Z kolei odsetek osób mających zaufanie do Bundestagu spadł od końca 2020 roku z 54 proc. do 32 proc. Badanie przeprowadzono na próbie 4002 osób.

23 procent poparcia dla AfD

Opublikowany we wtorek sondaż ośrodka Forsa pokazał z kolei ponowny wzrost notowań prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD), która mogłaby liczyć na 23 procent poparcia (o 1 punkt procentowy więcej niż przed tygodniem).

Na niezmienionym poziomie pozostały notowania dla chadecji CDU/CSU (31 proc.), SPD (14 proc.), Zielonych (13 proc.) i FDP (5 proc.). Lewica straciła jeden punkt procentowy i mogłaby liczyć jedynie na 3 procent głosów.

Większość respondentów (81 procent) nie odnosi wrażenia, że politycy w Niemczech zdają sobie sprawę z najważniejszych codziennych problemów mieszkańców kraju. Taka opinia przeważa zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Niemiec, wśród kobiet i mężczyzn oraz we wszystkich grupach wiekowych – informują autorzy sondażu. (DPA, N-TV/ widz)

