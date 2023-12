W rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" Carsten Breuer przyznał, że Bundeswehra nie jest obecnie w wystarczającym stopniu przygotowana do zapewnienia obrony. Dodał, że istnieją "struktury, które powodują, że podejmowanie szybkich i ukierunkowanych decyzji jest prawie niemożliwe".

Breuer tłumaczył, że Bundeswehra przez wiele lat koncentrowała się na międzynarodowym zarządzaniu kryzysowym, co widać teraz, kiedy obrona w ramach sojuszu, ale i własnego kraju, stała się najważniejsza.

"Czołgi nie leżą na półce"

Wyjaśnił, że środki, za pomocą których Bundeswehra chce teraz naprawić sytuację, nie mogą mieć natychmiastowego skutku, "chociaż ogromnie przyspieszyliśmy procesy". Czołgi nie leżą na półce "i nie wyprodukuje się ich w tydzień".

Odnosząc się do Rosji Breuer przyznał, że jest zaniepokojony tym, jak kraj ten "zbroi się w tej chwili" i jak prezydent Władimir Putin się pozycjonuje.

Zaznaczył, że nie ma powrotu do czasów sprzed wielkiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niemcy, jego zdaniem, muszą przyzwyczaić się do myśli, że "być może pewnego dnia będziemy musieli stoczyć wojnę obronną". Wojna w Ukrainie pokazuje, w jego opinii, rosnące znaczenie dronów we wszystkich obszarach: od rozpoznania do działania.

Na pytanie, czy Bundeswehra byłaby w stanie poradzić sobie z ewentualnym rosyjskim atakiem na NATO po ewentualnym zakończeniu wojny w Ukrainie, Breuer odpowiedział: "Tak, kropka. Nie mamy alternatywy. Potrafimy się bronić i będziemy się bronić". (AFP/ gwo)

