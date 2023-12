Niemcy. Twierdził, że szczepionka na koronawirusa go oślepiła. Jest decyzja sądu

W środę (6.12) Sąd Okręgowy w Rottweil w Badenii-Wirtembergii odrzucił skargę ws. podejrzeń szkód spowodowanych szczepionką. 58-letni Niemiec zarzucił firmie BioNTech, producentowi (wraz z Pfizerem) szczepionek przeciw COVID-19 Comirnaty, że z powodu szczepienia oślepł na prawe oko. Mężczyzna zażądał w związku z tym od firmy z Moguncji 150 tys. euro odszkodowania i zobowiązania do rekompensaty wszelkich dalszych wykrytych szkód.

Pozwał BioNTech. Twierdził, że szczepionka na koronawirusa go oślepiła

II Izba Cywilna Sądu Okręgowego w Rottweil uznała, że nie ma dowodów na prawdziwość tych zarzutów. Zgodnie z prawem producent szczepionki rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za skutki uboczne, jeżeli podczas prawidłowego zastosowania preparatów skutki te wykraczają poza to, co jest naukowo przewidywalne, lub jeżeli wystąpiły z powodu niezgodnego z naukową wiedzą oznakowania czy instrukcji.

Wg sądu powód nie przedstawił wystarczających dowodów, że tak było: nie był w stanie udzielić w sądzie informacji nt. rzekomych błędów w zastosowaniu szczepionki czy ewentualnych nowych ustaleń naukowych ws. oceny relacji korzyści do ryzyka w związku ze szczepieniami. Zamiast tego oparł się na niemożliwych do udowodnienia doniesieniach o uszkodzenia szczepionek, indywidualnych opiniach z internetu, nienaukowych opiniach lekarzy, które sam zamówił oraz na niezgodnej z faktami krytyce raportów Instytutu Paula Ehrlicha.

W odniesieniu do zarzutu mężczyzny, że szczepionka firmy BioNTech jest szczególnie niebezpieczna, sąd uznał, że wystarczająca jest informacja zawarta w instrukcji stosowania, zgodnie z którą nie można wykluczyć wystąpienia efektów niepożądanych. Zdaniem sądu możliwe problemy zdrowotne u mężczyzny nie wynikają z naruszenia obowiązków lub winy producenta. Mężczyzna ma teraz miesiąc na odwołanie.

Kolejny pozew ws. skutków szczepień

To kolejna w Niemczech sprawa tego typu. Podobny wyrok ws. firmy BioNTech wydał 16 listopada Sąd Okręgowy w Duesseldorfie. Nie uznał za zasadne skargi trzech osób, które żądały od producenta ponad pół miliona euro za szkody, jakie wg nich wywołały szczepienia.

W 2020 r. w czasie pandemii koronawirusa niemiecka firma BioNTech SE (Biopharmaceutical New Technologies) stworzyła wraz z amerykańską firmą Pfizer pierwszą w historii dopuszczoną do użytku szczepionkę RNA – Comirnaty przeciw COVID-19. Powstała ona w ekspresowym tempie m.in. dzięki współfinansowaniu prac przez UE, w Europie została dopuszczona w grudniu 2020.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle