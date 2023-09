Arcybiskup Stanisław Gądecki ostro krytykuje sytuację w Niemczech. "Istnieje wielkie niebezpieczeństwo"

Zobacz wideo Posłanka KO Kinga Gajewska została zatrzymana i siłą wciągnięta do radiowozu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki nasilił krytykę Kościoła w Niemczech. Ten ostatnio przeżywa największy kryzys od czasów reformacji, jak powiedział w wywiadzie dla katolickiego tygodnika "Die Tagespost". "Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że źle rozumiana reforma chrześcijaństwa ponownie doprowadzi do podziału Kościoła, który rozprzestrzeni się na sąsiednie kraje" – stwierdził.

REKLAMA

Abp Gądecki przestrzegał przed zbytnim dostosowywaniem teologii do potrzeb socjologii. Jak przekonuje, nauki społeczne nie miały dostępu do gołych faktów i dlatego zawsze zawierają elementy ideologiczne. Jego zdaniem jest to widoczne w teorii gender. "W naukach biologicznych jesteśmy pewni, że u ssaków istnieją tylko dwie płcie; nie ma trzeciej możliwości".

Hierarcha dodał, że wiele rzekomych odkryć nauk o człowieku opierało się na błędach. Podkreślił, że rasizm i eugenikę również uważano za teorie naukowe.

Krytyka Drogi Synodalnej

W lutym apb Stanisław Gądecki napisał list otwarty do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, biskupa Georga Bätzinga. Jak zaznaczył, "jest on bardzo sympatyczną osobą, z którą łączą go braterskie stosunki".

Jak tłumaczył, powodem napisania listu, który zawiera ostrą krytykę niemieckiego dialogu reformatorskiego Droga Synodalna, była wspólna odpowiedzialność za Kościół powszechny. Zapewnił, że nie chodziło o podejmowanie decyzji za innych biskupów. Chciał jedynie wskazać na zagrożenia, "które mogą prowadzić do błędnych decyzji duszpasterskich i zamieszania doktrynalnego". Polski hierarcha dodał, że list jest wciąż aktualny. (KNA/szym)

Opracowanie: Wojciech Szymański

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle