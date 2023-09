Molestowanie w Kościele: biskup zapłaci za ujawnienie danych

Biskup Stephan Ackermann ma zapłacić 20 tys. euro odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych pracownicy diecezji Trewiru, którzy doświadczyła przez to traumy – orzekł w środę sąd pracy w Trewirze.

Ponowna trauma

Sprawa dotyczy kobiety wykorzystywanej przez proboszcza. Jako młoda pracownica katolickiej parafii w latach 80. była przez duchownego zmuszana do seksu, a gdy zaszła w ciążę – do aborcji. Sprawa kobiety stała się głośna w latach 2000, jednak także w mediach nie ujawniano jej danych. Występowała pod pseudonimem Karin Weißenfels; do marca 2022 roku, gdy właśnie biskup Ackermann ujawnił jej nazwisko podczas konferencji z udziałem pracowników swojej diecezji.

Kobieta pozwała hierarchę, argumentując, że doświadczyła przez to powtórnej traumy. Sąd potwierdził te fakty podczas postępowania i orzekł, że duchowny ujawniając nazwisko ofiary proboszcza, naruszył jej dobra osobiste.

Diecezja nie będzie się odwoływać

Wyrok nie jest prawomocny. Jednak wcześniej osiądnięto porozumienie, a diecezja poinformowała, że wraz z biskupem zaakceptowała wyrok i nie będzie się odwoływać.

"Biskup Ackermann zapłaci tę kwotę" – napisano w oświadczeniu. "Jesteśmy zadowoleni. Całkowicie wygraliśmy" – oświadczył z kolei prawnik powódki.

Z uwagi na polubowne rozstrzygnięcie sprawy wyrok nie był zaskoczeniem, jednak sąd na środę wezwał biskupa do osobistego stawienia się na rozprawie. Duchowny się nie pojawił, co prawnik powódki ocenił jako "rozczarowujące". Wcześniej biskup Ackermann przeprosił kobietę za ujawnienie jej danych.

