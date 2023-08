Niemcy. Wzrost zakażeń legionellą. Nowe przypadki pojawiają się w całym kraju

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI; jeden z najważniejszych organów zajmujących się ochroną zdrowia publicznego w Niemczech, centralna instytucja naukowa rządu w dziedzinie biomedycyny) nie zauważono wyraźnego skupiska bakterii na terenie Niemiec. Przypadki zakażeń pojawiają się w całym kraju. Odnotowano natomiast kilka lokalnych ognisk.

RKI apeluje do lekarzy pracujących w szpitalach i ambulatoryjnie, by przy każdym zapaleniu płuc przeprowadzali diagnostykę w kierunku wykrycia legionelli, by w razie występowania bakterii, wdrożyć u pacjentów natychmiast odpowiednie leczenie. Do zdiagnozowania zakażenia wykorzystywany jest antygenowy test moczu. RKI zaleca też, jeśli to możliwe, wysłanie próbki z układu oddechowego do odpowiedniego laboratorium konsultacyjnego w celu wytypowania sekwencji.

"Wzrost liczby przypadków może być spowodowany przez warunki meteorologiczne występujące w ostatnich kilku tygodniach (stosunkowo wysoka wilgotność powietrza przy letnich temperaturach)" – głosi komunikat na stronach RKI. Instytut zauważa, że podobną sytuację pogodową i zachorowalnościową zaobserwowano latem 2021 roku.

Legionella i legionelloza. Jak uniknąć zakażenia?

Jak podaje portal aerzteblatt.de, powołując się na RKI, w sierpniu zauważalny był znaczny wzrost legionellozy w Niemczech. Liczba zakażeń, w porównaniu z końcówką lipca, podwoiła się. W drugim tygodniu sierpnia odnotowano 90 przypadków zakażeń, do których doszło w domach lub miejscach pracy.

Według "Deutsche Apothekerzeitung" można uchronić się przed zakażeniem legionellą, przestrzegając kilku zasad. Na portalu gazety zaznaczono, że rury doprowadzające wodę pitną są regularnie kontrolowane i zazwyczaj nie są przyczyną infekcji. Do większej koncentracji bakterii może dochodzić w pojedynczych instalacjach wodnych poszczególnych budynków. Zaleca się np. podgrzewanie wody w boilerach co najmniej raz dziennie do temperatury powyżej 60 stopni Celsjusza, która ma zabić bakterie.

"Zaleca się regularnie spłukiwać i odkamieniać krany, aby nie dopuścić do powstania warstwy śluzu zawierającej bakterie. Stanowi ona ochronę dla legionelli przed gorącą wodą i środkami czyszczącymi. Tworzy się on szczególnie w miejscach, które są słabo spłukiwane i na chropowatych powierzchniach spowodowanych osadami wapiennymi" – można przeczytać na portalu "Deutsche Apothekerzeitung".

W celu regularnej dezynfekcji pryszniców, kranów itp. należy pozostawić wodę o temperaturze co najmniej 70 stopni Celsjusza na około trzy minuty, a następnie opuścić pomieszczenie, aby uniknąć wdychania aerozoli. Takie działanie, jak pisze "Deutsche Apothekerzeitung", jest zalecane w przypadku armatury, która jest rzadko używana, np. prysznic w łazience dla gości. "W przypadku dłuższej nieobecności, na przykład podczas wyjazdu na wakacje, należy upewnić się, że ktoś regularnie przepłukuje rury" – podkreślono.

