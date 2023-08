Niemiecki europoseł o Polsce i Węgrzech: "UE finansuje swoich wrogów". Mówi, co będzie po wyborach

W wywiadzie dla dziennika "Frankfurter Rundschau" niemiecki europoseł Daniel Freund, polityk Zielonych, mówi o skuteczności mechanizmów, jakie UE stosuje wobec Polski i Węgier za łamanie praworządności. Chodzi o trzy instrumenty: wstrzymanie środków z Funduszu Odbudowy, mechanizm "pieniądze za praworządność" i rozporządzenie dotyczące budżetu UE - "obecnie najostrzejszy miecz, ponieważ służy do wstrzymywania największej ilości pieniędzy" - wyjaśnia Daniel Freund.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Polacy popierają pomysł przeprowadzenia referendum ws. uchodźców?

Niemiecki polityk krytykuje politykę PiS. "Strata dla polskich obywateli"

Niemiecki polityk wymienia także postępowania naruszeniowe przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE), które zastosowano w przypadku górnictwa odkrywkowego w Turowie i reformy sądownictwa w Polsce. TSUE skazał Polskę na zapłatę grzywny w wysokości miliona euro dziennie, a potem (po częściowym wykonaniu wyroku) obniżył karę do 500 tys. euro dziennie.

I choć PiS zapowiedział, że nie zapłaci ani złotówki, "pieniądze te przepadają", bo Komisja Europejska potrąca je z transferów, które trafiają do Polski z budżetu UE - tłumaczy Daniel Freund. "To strata dla polskich obywateli. Za te pół miliarda można było wyremontować szkoły czy położyć internet na wsi" - stwierdza niemiecki europoseł.

Polska ginekolożka w "Die Welt": CBA chciało mnie zastraszyć

Unia Europejska w kryzysie

Europoseł zgadza się z twierdzeniem, że w obliczu konfliktów z Polską i Węgrami Wspólnota znalazła się w "kryzysie praworządnościowym". "Jeśli mamy teraz państwa członkowskie, które tak rażąco nie przestrzegają wspólnych zasad i wartości, które lekceważą decyzje TSUE, które nie wdrażają w pełni europejskiego prawa, ale wybierają te części, które im odpowiadają, to Unii Europejskiej grozi rozpad" - stwierdza Freund.

Jego zdaniem UE nie zajmuje się tym kryzysem wystarczająco zdecydowanie i przez długi czas pozostawała bezczynna. "Zbyt długo Komisja, ale także rządy państw członkowskich nie były przygotowane na rozwój sytuacji w Polsce i na Węgrzech" - twierdzi polityk.

Jednym z powodów jest jednomyślność potrzebna do podejmowania ważnych decyzji w UE i ilekroć pojawiał się kryzys, który wymagał jednomyślnych decyzji, Orban i Kaczyński mieli "dźwignię, za pomocą której mogli zapobiec innym decyzjom".

AfD i Chiny. Zaskakujące zbliżenie. Niemieckie media informują o tajemniczym spotkaniu

Niemiecki europoseł: Węgry "państwem mafijnym"

Jak stwierdza europoseł, od 2010 roku "Orban przekształcił Węgry w państwo mafijne, w którym jego najbliższa rodzina i przyjaciele stają się niewiarygodnie bogaci".

UE jest nie tylko wykorzystywana do wzbogacenia się, ale w zasadzie finansuje niszczenie demokracji na Węgrzech, ponieważ pieniądze zostały wykorzystane na przykład do wykupienia ostatnich niezależnych mediów i zabezpieczenia własnej władzy. UE finansuje swoich wrogów, to niewiarygodne

- mówi Freund.

Najostrzejszą bronią jest według niego całkowite odcięcie pieniędzy. "Obecnie wstrzymujemy część, ale jeszcze nie całość. Wiele miliardów euro nadal płynie na Węgry i do Polski. Opowiadam się za wstrzymaniem wszystkich funduszy do czasu przeprowadzenia odpowiednich reform" - zaznacza.

Pytany, o to, czy UE powinna móc wykluczyć kraje członkowskie, przyznaje, że byłaby to "niewłaściwa droga", bo "ludzie w Polsce i Węgrzech cierpieliby za zachowanie swoich rządów". "Ale to również nie rozwiązałoby problemu. Przypuśćmy, że jutro wyrzucilibyśmy Węgry z UE, wtedy mielibyśmy autokratę niejako w środku UE, ale nie byłby to już członek UE i tak samo działałby nam na nerwy. Nadal nie mielibyśmy na Węgrzech funkcjonującej demokracji. Dlatego opowiadam się za wywarciem tak dużej presji przez UE, aby w krajach tych miały miejsce niezbędne reformy" - wyjaśnia.

Wybory w Polsce a UE

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika polityk Zielonych mówił także o znaczeniu, jakie jesienne wybory parlamentarne w Polsce będą miały dla losów UE. "Pokażą one, czy instrumenty, których używamy od dziewięciu miesięcy, działają, czy w polskiej kampanii wyborczej debatuje się o tym. Jeśli opozycja wygra wybory w Polsce, to jeszcze bardziej odizoluje Orbana na Węgrzech. Jeśli PiS pozostanie u władzy, uzna to za potwierdzenie swojego dotychczasowego kursu. Wówczas UE będzie jeszcze trudniej w nadchodzących latach zdecydowanie bronić praworządności" - prognozuje Daniel Freund.

Jego zdaniem UE jako całość "jest zbyt powściągliwa" i powinna uczestniczyć w krajowych debatach. "Jesteśmy we wspólnocie, razem tworzymy prawo i mamy wspólny rynek wewnętrzny - trzymanie się z dala od wewnętrznych wydarzeń danego kraju po prostu nie działa. Jeśli dany kraj przestaje przestrzegać zasad UE, a obywatele UE nie mogą już korzystać w tym kraju ze swoich praw, to nie jest to tylko kwestia, która dotyczy tego kraju, ale dotyczy wszystkich w Europie" - powiedział w rozmowie z "Frankfurter Rundschau".

***

Autorka: Katarzyna Domagała-Pereira (opracowanie)

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle