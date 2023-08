Polska ginekolożka z niemieckiego szpitala w "Die Welt": CBA chciało mnie zastraszyć

Do kliniki w Prenzlau zgłasza się co tydzień od 5 do 7 kobiet z Polski, aby poddać się aborcji lub sterylizacji. Polska ginekolożka z tego szpitala twierdzi, że funkcjonariusze CBA usiłowali ją zastraszyć.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl