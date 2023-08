Litwa apeluje do rządu Niemiec: "Czujemy się jak Berlin Zachodni podczas zimnej wojny"

Litwa zaapelowała do rządu niemieckiego o przyspieszenie obiecanego rozmieszczenia 4 tys. żołnierzy Bundeswehry na wschodniej flance NATO. "Powinniśmy teraz skoncentrować się na uzgodnieniu ambitnego i szybkiego harmonogramu całkowitego ich rozmieszczenia" – powiedział w wywiadzie dla "Welt am Sonntag" wiceminister spraw zagranicznych Litwy.

REKLAMA

Jonas Survila dodał, że Wilno jest gotowe, by dokonać "znaczących inwestycji w infrastrukturę potrzebną do przyjęcia wojsk niemieckich". Litewski polityk dokonał historycznego porównania w odniesieniu do wojny w Ukrainie.

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

"Czujemy się jak Berlin Zachodni podczas zimnej wojny"

"Dzisiaj czujemy się jak Berlin Zachodni podczas zimnej wojny: otoczeni przez agresywnych sąsiadów zarówno z Zachodu, Kaliningradu, Rosji, jak i ze Wschodu, Białorusi" – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Litwy.

"Wtedy bezpieczeństwo Berlina Zachodniego zapewniało między innymi stacjonowanie w mieście garnizonu w sile brygady armii amerykańskiej, Brygady Berlińskiej. Dziś prosimy Niemców, zarówno symbolicznie, jak i praktycznie, aby przyczyniły się do naszego bezpieczeństwa poprzez stałe umieszczenie na Litwie gotowej do walki brygady niemieckiej" – dodał Jonas Survila.

Szydło ujawniła drugie pytanie. "Przy czwartym może być tłok"

Najemcy zapowiedzieli przemieszczenie 4 tys. żołnierzy Bundeswehry na Litwę

Pod koniec czerwca niemiecki minister obrony Boris Pistorius zapowiedział przemieszczenie 4 tys. żołnierzy Bundeswehry na Litwę jako kraju partnerskiego NATO, w celu ochrony wschodniej flanki sojuszu. Warunkiem przeprowadzenia tej operacji jest "odpowiednia infrastruktura" na miejscu i „zgodność z planami NATO", jak podkreślił Boris Pistorius. (AFP/jak)

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle