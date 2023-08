Rosyjski szpieg w Bundeswehrze. "W naszych placówkach są informatorzy, którzy nie mają skrupułów"

Zobacz wideo Statek wycieczkowy z Rosjanami przywitany protestem w gruzińskim porcie

Thomas H. pracował w Federalnym Urzędzie ds. Wyposażenia, Technologii Informatycznych i Użytkowania Bundeswehry. Został aresztowany w środę, 9 sierpnia w Koblencji (Nadrenia-Palatynat). Doszło także do przeszukania jego mieszkania i miejsca zatrudnienia. Mężczyzna jest oskarżony o pracę dla rosyjskich służb specjalnych. Od maja miał z własnej inicjatywy wielokrotnie kontaktować się z ambasadą Rosji w Berlinie i konsulatem generalnym w Bonn, proponując współpracę. Według ministra sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmanna chodzi o oficera. Buschmann podziękował wszystkim zaangażowanym w zatrzymanie podejrzanego na platformie X (dawniej Twitter) i podkreślił, że należy być czujnym.

Berliński "Tagesspiegel" z kolei podaje, że mężczyzna zwrócił na siebie uwagę ze względu na swoją sympatię dla AfD i jej polityki wobec Rosji.

Apele o czujność i ostrożność

Po zatrzymaniu mężczyzny w Niemczech coraz głośniej słychać apele polityków o większą ostrożność. Konstantin von Notz (Zieloni) w rozmowie z magazynem "Der Spiegel" powiedział, że Niemcy muszą być jeszcze bardziej ostrożne, jeśli chodzi o "nielegalne wpływy autokratycznych krajów" i kwestie, za które odpowiada kontrwywiad. Von Notz podkreślił, że przypadek rosyjskiego szpiega w Bundeswehrze kolejny raz pokazuje, "jak bardzo Niemcy znajdują się w centrum zainteresowania zagranicznych służb wywiadowczych".

Z kolei wiceszef komisji obrony, Henning Otte z CDU, w tym samym medium zażądał od rządu Olafa Scholza wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie, dlaczego do zatrzymania szpiega doszło tak późno.

Ekspertka ds. obrony z liberalnej FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, domaga się, by pracownicy, którzy mają dostęp do poufnych danych, byli najpierw dokładnie sprawdzani. "Świadczy to o nowej wrażliwości naszych służb, że nie wykluczają już niczego, nawet tego, że w naszych placówkach są informatorzy, którzy nie mają skrupułów, by ujawniać tajemnice Rosjanom" - powiedziała gazetom grupy medialnej Funke.

Niemcy proponują Polsce przedłużenie stacjonowania Patriotów

Ekspertka Zielonych ds. obrony Agnieszka Brugger ocenia, że ryzyko szpiegostwa w Bundeswehrze w ostatnich latach silnie wzrosło. Wczorajsze zatrzymanie pokazuje też, że i czujność w Niemczech jest większa - dodała w rozmowie z gazetami Funke.

Nie jest to pierwszy przypadek zatrzymania działającego na rzecz Rosji szpiega w Niemczech. W grudniu ubiegłego roku zatrzymano współpracownika Federalnej Służby Wywiadowczej (BND). Miał on ujawniać tajemnice państwowe rosyjskiemu wywiadowi. Obecnie przeciwko niemu i zatrzymanemu w styczniu innemu mężczyźnie, który miał z nim współpracować, prowadzone jest śledztwo.

