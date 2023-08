Dziesiątki tysięcy Rosjan wyemigrowało do Niemiec. Nowe dane

Pod koniec czerwca 2023 w Niemczech mieszkało 301 511 obywateli Rosji, jak podała gazeta "Welt am Sonntag", powołując się na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To o 32 183 więcej niż pod koniec lutego 2022 roku, gdy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Informacje te pochodzą z Centralnego Rejestru Cudzoziemców. Są tam rejestrowani cudzoziemcy, którzy przebywają w kraju nie tylko tymczasowo.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych od początku wojny niemieckie konsulaty wydały obywatelom Rosji "około 32 000 wiz krajowych". Służą one "zasadniczo do dłuższego pobytu oraz migracji" i przede wszystkim dotyczą wykwalifikowanych pracowników, studentów i łączenia rodzin. Ponadto obywatelom rosyjskim wydano "ponad 51 000" tak zwanych wiz Schengen. Pozwalają one na krótkoterminowe pobyty do trzech miesięcy w UE. 1665 szczególnie zagrożonych osób, w tym członków opozycji i dziennikarzy, otrzymało wizy humanitarne, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Rosjanie mogą wjeżdżać do Niemiec

Zdaniem ekspertów fakt, że Rosjanie mogą nadal wjeżdżać do Niemiec, zasadniczo ma sens. "W Rosji wciąż są krytycy rządu, którzy są w niebezpieczeństwie" – powiedział gazecie politolog Dmitrij Stratiewski, szef Centrum Studiów nad Europą Wschodnią w Berlinie. Podkreślił, że ludzie ci potrzebują szansy na wjazd do Niemiec.

Dmitrij Stratiewski dodał, że otrzymywał wiadomości głównie z prowincji w centralnej Rosji i na wschodzie: "W pierwszych miesiącach wojny istniały tam jeszcze nisze, w których ludzie byli dość wolni od represji. Ostatnio jednak prześladowania się nasiliły". (KNA/jak)

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle