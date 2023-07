Niemiecki dziennik o Konfederacji: Chce porzucić "brudny wizerunek chuliganów i nacjonalistów"

Niemiecki dziennik "Tageszeitung" ("TAZ") pisze o wzroście popularności polskiej skrajnie prawicowej partii. Konfederacja – jak czytamy – chce porzucić swój "brudny wizerunek chuliganów i nacjonalistów" i stać się partią środka. W sondażach ugrupowanie urosło do trzeciej siły politycznej, a jego liderzy, jak Sławomir Mentzen, prezentują się niczym "polityczni gwiazdorzy".

Na wiecu w Krakowie partia zaleciła swoim potencjalnym wyborcom odświętne ubrania, "nie widać zatem skórzanych kurtek z faszystowskimi symbolami" – relacjonuje warszawska korespondentka dziennika Gabriele Lesser. "Politycy ugruntowanych partii nie mogą uwierzyć w błyskawiczny wzrost popularności" Konfederacji z zaledwie 6 procent w wyborach w 2019 roku do 15 procent w aktualnych sondażach.

Trzecia siła polityczna

Obecnie partia plasuje się za PiS (34 proc.) i największą partią opozycyjną PO (28 proc.). Przeliczając to na mandaty w Sejmie, PiS miałby ich 182, PO – 150, Konfederacja 53. Trzecia Droga (czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) – uzyskałaby 38 mandatów, Nowa Lewica – 36, a mniejszość niemiecka – jeden mandat.

Jak pisze "TAZ", w Sejmie nowej kadencji PO nie ma szans na większość, nawet jeśli utworzy koalicję z Trzecią Drogą i Nową Lewicą. Większość za to miałaby koalicja PiS i Konfederacji. "Dla Polski oznaczałoby to, że na trudny do określenia czas nie będzie powrotu do demokracji i rządów prawa. Po ośmiu latach rządów PiS podział władzy jest prawie całkowicie zniesiony, Trybunał Konstytucyjny jest tylko fasadą, a sądy są w dużej mierze obsadzone sędziami lojalnymi wobec PiS" – czytamy. Dawny nadawca publiczny "przekształcił się najpierw w nadawcę państwowego, a przed jesiennymi wyborami – w nadawcę partyjnego PiS", "w państwie PiS korupcja i nepotyzm prawie nigdy nie są karane".

I choć prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnia, że jego partia nie będzie wchodzić w koalicję z Konfederacją, już teraz posłowie obu ugrupowań głosują w Sejmie razem – relacjonuje dziennik.

Wybory do Sejmu i Senatu jesienią

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie jesienią tego roku odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Najbardziej prawdopodobny termin to 15 lub 22 października. Data wyborów jest decyzją prezydenta. Andrzej Duda zapowiedział, że ogłosi ją w konstytucyjnie przewidzianym terminie. Ten z kolei upływa 14 sierpnia. Obecna kadencja Sejmu i Senatu kończy się 12 listopada.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle