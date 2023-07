Andrzej Duda nie wyklucza udziału polskich sił w misji pokojowej NATO w Ukrainie

Przed rozpoczynającym się dziś, 11 lipca, szczytem NATO w Wilnie Andrzej Duda udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Bild". Najważniejszym tematem obrad przywódców państw Sojuszu będzie to, jak odpowiedzieć na oczekiwania Ukrainy dotyczące jej aspiracji do członkostwa. Duda podkreślił, że "w interesie Polski jest, by Ukraina weszła do NATO tak szybko, jak to możliwe". Jak dodał, Ukraina "ma silną armię z dużym doświadczeniem". Jednak na szczycie Sojuszu w Wilnie "taka decyzja nie zapadnie". - Trzeba poczekać na koniec wojny - powiedział prezydent.

Przeciwny zaproszeniu Ukrainy do NATO już na wileńskim szczycie jest m.in. niemiecki rząd. Duda wyraził w rozmowie z "Bildem" zrozumienie dla niemieckiego strachu przed wojną z Rosją. - To nie jest tylko obawa Niemiec. To obawa, która jest obecna w wielu krajach - powiedział. - Trzeba to sobie uświadomić: Jeżeli Ukraina dziś, w trakcie wojny, zostałaby przyjęta do NATO, to od razu zażądałaby zastosowania artykułu 5. - dodał prezydent. Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego zawiera zobowiązanie do zbiorowej obrony w razie ataku na jednego z członków Sojuszu. - Wówczas pozostałe państwa sojusznicze musiałyby pomóc bronić Ukrainy. Wtedy doszłoby do wojny - powiedział.

Operacja pokojowa po zawieszeniu broni?

Według "Bilda" polski prezydent nie wykluczył możliwości stacjonowania polskich żołnierzy w Ukrainie, jeśli dojdzie do zawieszenia broni z Rosją. - To zależy od tego, jakie będą uzgodnienia - powiedział Duda niemieckiej gazecie. Jak wyjaśnił, jeżeli Ukraina zdecydowałaby się na rozmowy pokojowe z Rosją i zapadłaby decyzja o "operacji pokojowej", w trakcie której państwa Zachodu pilnowałyby na przykład przestrzegania rozejmu, to Polska mogłaby w tym uczestniczyć. - Jeżeli będzie to decyzja NATO, to jako odpowiedzialny członek Sojuszu zastosujemy się do niej - cytuje "Bild" Andrzeja Dudę. Pytany o sytuację w Rosji i możliwe kolejne bunty, jak niedawna rewolta najemników z Grupy Wagnera, Duda odparł: "Wszystko jest możliwe. To jest Rosja". Jego zdaniem istnieją "różne siły", które są "w klinczu".

Andrzej Duda o sytuacji w Rosji: Tam panuje terror

- Rosja bezpodstawnie zaatakowała Ukrainę. Rosja chce po prostu zagarnąć terytorium i chce, by Ukraina się podporządkowała. Nie możemy do tego dopuścić, to trzeba zatrzymać - podkreślił Andrzej Duda w rozmowie z "Bild".

- Myślę, że także w Rosji zdania są podzielone - dodał prezydent. - Tam panuje terror - wskazał i zwrócił uwagę, że ludzie "giną nie tylko na froncie", ale także w zagadkowych wypadkach. Duda przyznaje także, że "zwyczajnie po ludzku" żal mu "zwykłych żołnierzy", których Putin wysyła źle wyposażonych na front.

Tekst pochodzi z serwisu Deutsche Welle.