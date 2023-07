Zobacz wideo Wybory w dzień papieski? Hennig-Kloska: Będziemy gotowi

Plac Biskupa Steina w centrum Trewiru zostanie przemianowany na Plac Godności Ludzkiej. Taką decyzję podjęła w środę Rada Miasta po bardzo emocjonalnej dyskusji. Jest to pokłosie dochodzenia, z którego wynika, że zmarły w 1993 roku katolicki biskup miał wiedzieć o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez duchownych w swojej diecezji i chronić sprawców. Bernhard Stein był biskupem w mieście nad Mozelą w latach 1967-1980.

Niezależna komisja do spraw rozliczenia nadużyć seksualnych w diecezji ustaliła, że w czasie urzędowania biskupa Steina 200 osób, w większości chłopców, padło ofiarą molestowania seksualnego ze strony duchownych. Zidentyfikowano też 81 podejrzanych sprawców. W większości przypadków ujawnionych w czasie urzędowania Steina Kościół katolicki nie zastosował ostrych sankcji wobec sprawców ani nie złożył doniesień o popełnieniu przestępstwa. Z akt wynika, że sam biskup osobiście zajmował się tylko 11 przypadkami, ale komisja uważa, że wspierał ówczesny system.

Znak szacunku dla ofiar

Organizacja Missbit, zrzeszająca ofiary molestowania w Diecezji Trewiru upubliczniła zarzuty wobec Steina w 2020 roku. Od tamtego czasu kilka razy w Radzie Miasta poruszano sprawę przemianowania placu, nazwanego imieniem biskupa. Dwukrotnie w głosowaniach odrzucono odpowiednie wnioski. Zmieniło się to dopiero po opublikowaniu w grudniu 2022 roku raportu z badań, wskazującego na odpowiedzialność biskupa Steina.

Rada Miasta Trewiru nadal była jednak bardzo podzielona w tej sprawie, o czym świadczyć może wynik głosowania: za było 27 radnych, przeciwko 22, a czterech wstrzymało się od głosu. Początkowo zagłosowano za przywróceniem dawnej nazwy sprzed 2010 roku: Windstrasse i Hinter dem Dom. Skrytykowały to jednak ofiary nadużyć seksualnych, twierdząc, że próbuje się uczynić "niewidzialnym" to, co się wydarzyło, a także ofiary, które miały odwagę o tym mówić. Radni, którzy zaproponowali nazwę Placu Godności Ludzkiej, podkreślili, że ma ona być wyrazem "szacunku i solidarności" z ofiarami.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

