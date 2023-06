Rosja. Wojsko przypadkowo opublikowało tajny raport o mobilizacji. Plany Kremla ujawnione

Według badań dziennikarzy śledczych, rosyjskie wojsko przypadkowo opublikowało tekst o problemach z mobilizacją poborowych na wojnę przeciwko Ukrainie. Raport jednak szybko usunięto. Znany rosyjski portal The Insider opublikował link do wpisu w archiwum internetowym, gdzie ten tekst można nadal przeglądać.

Rosja. Ministerstwo obrony przypadkowo opublikowało tajny raport o mobilizacji

W dokumencie, który przez krótki czas był dostępny w internetowym czasopiśmie rosyjskiego Ministerstwa Obrony, generał pułkownik Jewgienij Burdyński, szef Głównego Departamentu Organizacyjno-Mobilizacyjnego Sztabu Generalnego, podał dwa główne problemy związane z falą rekrutacji jesienią ubiegłego roku. To: "brak gotowości części społeczeństwa do wypełniania obowiązków wojskowych" oraz "zapewnienie właściwej ilości sprzętu wojskowego i zakwaterowania dla personelu". Jak można przeczytać w raporcie, potrzeby są tak duże, że Ministerstwo Obrony zaczęło rekrutować do walki na froncie pracowników z firm ochroniarskich.

W innym miejscu dokumentu Burdyński obwinia blogerów internetowych i "wywieraną przez nich presję", wskutek wielu Rosjan odmawia pójścia na wojnę. W związku z tym w tym roku planowane są obławy na poborowych.

Według "The Insider" wojskowe komisje rejestracyjne i poborowe stworzyły bazę danych 31,6 miliona osób, z których 2,9 miliona jest w wieku poborowym. Ponadto, według raportu, rosyjskie władze zbierają aktualne numery telefonów komórkowych i adresy e-mailowe poborowych.

Moskwa na razie milczy

Moskwa nie wypowiedziała się w sprawie rzekomego błędu w publikacji. We wrześniu ubiegłego roku przywódca Kremla Władimir Putin zarządził mobilizację około 300 000 rezerwistów, wywołując w Rosji prawdziwą panikę. Setki tysięcy Rosjan uciekły wówczas za granicę.

Wbrew przeczącym oświadczeniom Kremla, wiele osób obawia się obecnie, że planowana jest kolejna fala poboru do wojska. Na początku maja dekret Putina, zgodnie z którym wszyscy rosyjscy rezerwiści mogą zostać powołani od tej chwili na coroczne ćwiczenia wojskowe, wywołał znaczny niepokój w rosyjskim społeczeństwie. Krytycy prezydenta Rosji i jego polityki obawiają się, że żołnierze zostaną wysłani na front w Ukrainie zamiast na szkolenie wojskowe. Ocenia się, że Rosja ma dwa miliony rezerwistów.

