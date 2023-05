"Liczba nielegalnych przekroczeń granicy eksploduje". Niemiecki polityk chce reakcji Polski

W kwietniu przez Polskę do Niemiec przedostało się nielegalnie znacznie więcej osób niż w poprzednich miesiącach tego roku. Policja federalna zarejestrowała w tym czasie 2427 nielegalnych przekroczeń granicy polsko-niemieckiej - informuje dziennik "Die Welt", powołując się na odpowiedź niemieckiego rządu na zapytanie rzecznika ds. polityki wewnętrznej klubu poselskiego CDU/CSU Alexandra Throma.

"Liczba eksploduje"

Od stycznia do marca br. liczba nielegalnych wjazdów z Polski do Niemiec wynosiła niecałe 1600 miesięcznie. - Liczba nielegalnych przekroczeń granicy polsko-niemieckiej eksploduje, a kanclerz i minister spraw wewnętrznych przyglądają się temu bezczynnie - powiedział Throm dziennikowi "Die Welt". Jak stwierdził, Rosja i Białoruś wykorzystują uchodźców do destabilizacji Zachodu, a Turcja gra razem z nimi. Rząd Niemiec powinien - jego zdaniem - urządzić stacjonarne kontrole na granicy polsko-niemieckiej. - Ponadto oczekujemy od Polski, że lepiej zabezpieczy zewnętrzną granicę UE - dodał chadek.

W pierwszym kwartale tego roku policja federalna odnotowała 15 761 nielegalnych wjazdów do Niemiec, większość z nich przez Polskę. Na drugim miejscu znalazła się Austria, a na trzecim - Szwajcaria.

Kontrole na granicy

Na zeszłotygodniowym szczycie w sprawie uchodźców niemiecki rząd i landy opowiedziały się m.in. za rozszerzeniem stacjonarnych kontroli granicznych. "W zależności od sytuacji rząd federalny rozszerzy istniejącą na granicy z Austrią koncepcję bezpieczeństwa na inne wewnętrzne granice Niemiec - po konsultacji z krajami związkowymi Republiki Federalnej Niemiec" - głosi przyjęty na szczycie dokument końcowy.

W strefie Schengen, do której należy 26 krajów europejskich, nie ma stacjonarnych kontroli osób przekraczających granicę. Kilka państw wprowadziło je jednak wyjątkowo po jesieni 2015 roku, gdy dziesiątki tysięcy uchodźców i innych migrantów przedostało się z Grecji szlakiem bałkańskim do Europy Zachodniej.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

Media: Kontrole na granicy polsko-niemieckiej mogą rozpocząć się w czerwcu

