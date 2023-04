"SZ": Zaproszenie Steinmeiera do Polski "niemal zdumiewające". "Polski prezydent dobrze zrobił"

Niemiecki dziennik pisze o 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zauważa, że w oficjalnych uroczystościach 19 kwietnia udział wezmą prezydenci Polski i Niemiec, Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier, co "w tych dniach jest niemal zdumiewającym spotkaniem".

Niemiecka dziennikarka: PiS postawił sobie za cel stawianie zachodniego sąsiada w złym świetle

"Stosunki między Warszawą a Berlinem są w kryzysie, odkąd rząd kierowany przez prawicowo-populistyczny PiS postawił sobie za cel stawianie zachodniego sąsiada w złym świetle przy każdej okazji. Stale powtarzany jest zarzut, że Niemcy współfinansowały rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie poprzez swoje zakupy rosyjskich surowców. Oraz że dążą do supremacji w UE, aby dyktować swoją wolę innym krajom" – pisze dziennikarka "Sueddeutsche Zeitung" (SZ) Viktoria Grossmann. I przypomina o polskich żądaniach wypłacenia reparacji wojennych przez Niemcy.

"Kiedy niedawno Niemcy w ciągu kilku godzin spełniły prośbę Polski o zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29, dla żadnego polityka polskiego rządu nie było to warte oficjalnego komentarza. Niemieckie wsparcie dla Ukrainy nie odgrywa też żadnej roli w wystąpieniach polskich polityków" – ocenia niemiecka dziennikarka.

Prezydent Niemiec zaproszony na obchody 80 rocznicy powstania w getcie. "SZ": Dobra decyzja

"Ale teraz polski prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do Warszawy na uroczystości upamiętnienia powstania w getcie, razem z izraelskim prezydentem Izaakiem Herzogiem. Steinmeier będzie pierwszym przedstawicielem niemieckiego państwa, który w dniu pamięci wygłosi przemówienie przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie" – podkreśla.

Dziennikarz i ocalały z Holokaustu Marian Turski mówi w rozmowie z gazetą, że prezydent Duda "postąpił dobrze", zapraszając Steinmeiera. "W interesie Polski jest to, by żyła pomiędzy przyjaznymi sąsiadami" – ocenia, odnosząc się także do Ukrainy.

Według cytowanego przez "SZ" lipskiego historyka Stephana Stacha, który przez kilka lat pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, historia powstańców z getta odgrywa zbyt małą rolę w niemieckiej pamięci. Jak wyjaśnia, podczas gdy w dawnej NRD powstanie to było dobrze wkomponowane w narrację o antyfaszystowskim oporze, w Republice Federalnej Niemiec ludzie do dziś raczej koncentrują się przede wszystkim na cierpieniach ludności cywilnej.

"Może dlatego, że walka zbrojna powstańców nie bardzo pasuje do dominującego obrazu Holokaustu. I może też dlatego, że wielu Niemców wskutek roztrząsania niemieckiej winy całkowicie odrzuciło przemoc" – ocenia w rozmowie z "SZ". "Co by to oznaczało dla dzisiejszych działaczy pokojowych? – zastanawia się Stach. – Że nie należy nawet próbować?"

Autorka: Anna Widzyk opracowanie

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle