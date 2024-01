Aleksander Kwaśniewski o planach Donalda Tuska: Ma na stole kartkę

W środę w "Porannej rozmowie Gazeta.pl" Aleksander Kwaśniewski został zapytany o to, jak z realizowaniem obietnic wyborczych radzi sobie gabinet Donalda Tuska. - Zagmatwanie prawne, które PiS wprowadził przez osiem lat, jest takie, że ekspresowo zrobić się tego nie da. Pamiętajmy, że to jest sprzątanie po ośmiu latach - powiedział.

- Przez te półtora miesiąca rząd podejmował i podejmuje decyzje trudne w bardzo niejasnym i zniszczonym przez PiS w dużej mierze otoczeniu prawnym. Ja nie mam pretensji do tego rządu. Uważam, że to, co dzieje się i w kraju, i na arenie międzynarodowej, to są kroki właściwe - podkreślił.

Kwaśniewski: "Tusk jest doświadczonym politykiem. Wie, że będzie rozliczany"

Były prezydent odniósł się też do 100 konkretów, które w pierwszych 100 dniach miał zrealizować nowy rząd. - Nie wykluczam, że ogromna większość z tych konkretów będzie rozpoczęta - stwierdził. - Donald Tusk jest doświadczonym politykiem, on wie, że będzie z tych 100 obietnic rozliczany, więc myślę, że ma kartkę na stole i odhacza sobie kolejne sprawy, a te, których nie będzie mógł załatwić, będzie musiał wyjaśnić opinii publicznej - powiedział.

- Ja ciągle daję temu rządowi szansę, że ogromna większość z tych konkretów przynajmniej będzie rozpoczęta - dodał.

